الحملة التسويقية الجديدة لشركة آبل في الهند تصف iPhone 6S بأنه هاتف لا يصدق

فاطمة أيت طالب - دبي - أداء آبل لم يكن جيدًا في الهند، وتتطلع الشركة الآن إلى تغيير الوضع هناك عن طريق مواصلة الترويج للهاتف iPhone 6S. هذا ليس خطأ مطبعي، فنحن نقصد حقًا الهاتف الذي أصدرته شركة آبل لأول مرة في شهر سبتمبر من العام 2015.

الهواتف الذكية الأحدث من شركة آبل معروضة للبيع في الهند بأسعار مرتفعة للغاية، في حين يبدأ سعر الهاتف iPhone 6S من 26910 روبية هندية فقط، أي ما يعادل 382 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية. هذا سعر رائع بالنسبة لهاتف iPhone، ولكن بالنظر إلى هواتف الأندرويد التي يمكنك الحصول عليها بهذا السعر، فيبقى أن نرى مدى قدرة الهاتف iPhone 6S على النجاح في السوق الهندي.

يجري الآن تصنيع الهاتف iPhone 6S في الهند لتجنب ضرائب الإستيراد منذ شهر يونيو الماضي. ويتم تصنيع الهاتف iPhone 6S في الهند من قبل شركة Wistron التي تقوم كذلك بتصنيع الهاتف iPhone SE لشركة آبل في الهند أيضًا. وتحدثت شائعات سابقة عن إمكانية تصنيع هواتف iPhone الحديثة أيضًا في الهند، ولكن هذا ما لم يحدث حتى الآن.