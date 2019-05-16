تكنولوجيا: المركز الوطنى لعلوم وتكنولوجيا الفضاء ممثلا للإمارات فى "كوسبار"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل مركز علوم وتكنولوجيا الفضاء فى جامعة الإمارات العربية المتحدة على عضوية اللجنة الدولية فى أبحاث الفضاء "كوسبار" ليكون ممثلا عن دولة الإمارات فى منظمة التعاون الدولى التى تعمل فى مجال أبحاث الفضاء COSPAR.

وفى هذا السياق، قال سعيد أحمد غباش، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة إن عضوية مركز علوم وتكنولوجيا الفضاء فى "كوسبار" ستمكن المركز والباحثين فى الجامعة والدولة من الاطلاع على الخبرات والأبحاث الدولية المختصة بعلوم الفضاء، وهى فرصة متميزة لبناء شراكات إستراتيجية وحيوية مع مراكز بحثية عالمية تسهم فى تنمية القدرات الوطنية فى مجال تكنولوجيا وأبحاث الفضاء، ما يدعم الاقتصاد الوطنى المستدام ويخدم السياسة الوطنية لقطاع الفضاء.

كما أشار الدكتور خالد الهاشمى، مدير إدارة المهمات الفضائية فى وكالة الإمارات للفضاء مدير المركز، حسبما ذكرت وكالة وام، إلى أهمية هذه العضوية لما ستقدمه من فرص للمركز فى تبادل الخبرات الدولية مع مراكز دولية أخرى وجامعات دولية لديها الخبرة فى مجال التكنولوجيا وعلوم الفضاء.

وقالت إيمان الشامسى مساعد باحث فى المركز الوطني، الباحث المسئول عن ملف الدولة أن الجامعة تحرص على الارتقاء بمستوى البحث العلمى فى جميع المجالات عامة، وفى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء خاصة، وحصولها على عضوية "كوسبار" سيسهم فى تعزيز مكانتها فى المجتمع البحثى على المستويين المحلى والعالمى.

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يشار إلى "كوسبار" لجنة تعاون دولية فى أبحاث الفضاء تم إنشاؤها عام 1958 وتسعى إلى تبادل النتائج والمعلومات والآراء فى أبحاث الفضاء.

وبحسب ميثاقها الأساسى فإن اجتماعات وفعاليات المنظمة التى تعقد كل سنتين، تعتبر مكانا رئيسيا لإقامة وتوسيع الشراكات بين الأفراد والدول التى تسعى إلى البحث فى علوم الفضاء، وأثبتت هذه الاجتماعات على مر العقود بأنها المحفل الأول لتقديم أهم النتائج فى مجال أبحاث الفضاء ولجمع أكبر مجموعة من الأبحاث فى علوم الفضاء.

ويسعى المركز الوطنى لعلوم وتكنولوجيا الفضاء فى جامعة الإمارات إلى تطوير برامج أبحاث وطنية فى علوم وتكنولوجيا الفضاء وإجراء أبحاث متطورة، وتعليم وتدريب كوادر وطنية متخصصة، وابتكار تقنيات ومعارف فى علوم وتكنولوجيا الفضاء وتعزيز ثقافة علوم وتكنولوجيا الفضاء من خلال برامج تعليمية ومعارض وأنشطة متنوعة.