شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة تحذر: الاحتباس الحرارى يقلل من كمية الكربون الذى تمتصه الغابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت دراسة جديدة من أن الاحتباس الحرارى سيقلل من كمية الكربون المخزّن في الغابات، إذ أكد العلماء أن الأمر يرجع في الحقيقة إلى أن الأشجار تميل إلى أن تعيش سريعاً وتموت صغيرة، مع استمرار ارتفاع درجة حرارة العالم .

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، قال فريق البحث بقيادة جامعة كامبريدج : "إن ارتفاع درجة الحرارة يعزز من نمو الأشجار السنوى ولكنه يخفض من عمرها".

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والنتيجة الإجمالية، كما يزعمون، هى تقليل كمية الكربون المخزنة في الغابات حيث تعود إلى البيئة عندما موتها، إذ أن الكربون الناتج من النباتات والأشجار يدخل في دورة الكربون بعد وفاتها، ثم يتحول في النهاية إلى ثاني أكيد الكربون وهو أحد الغازات الدفيئة.

ويقول الباحثون:" إن نتائجهم كانت لها آثار على ديناميكة دورة الكربون العالمية وعلى كمية ثاني أكسيد الكربون في الجو ، ومع استمرار ارتفاع درجات الحرارة سيتسارع نمو الأشجار، وأن طول الوقت التي تخزن فيه الأشجار الكربون سيتناقص ما يسمي بوقت الإقامة ".

أثناء عملية البناء الضوئي تمتص الأشجار والنباتات الآخرى ثاني أكسيد الكربون من الجو، حتى يساعدها في بناء خلايا جديدة، كما أوضح فريق البحث أن بعض الاشجار طويلة العمر مثل "الصنوبر" لها القدرة على تخزين الكربون لعدة قرون.

