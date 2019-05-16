تكنولوجيا: SanDisk توفر الآن بطاقة microSD سعة 1 تيرابايت بسعر 450 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة SanDisk عن إطلاق بطاقة Extreme المميزة بسعة 1 تيرابايت للبيع في متجرها الرسمي وموقع Amazon، على أن تتوفر للبيع بسعر 450 دولار.

كانت شركة SanDisk قد أعلنت عن إصدارها الجديد من Extreme بطاقة الذاكرة الخارجية microSD المميزة بسعة تخزين 1 تيرابايت والتي تأتي بتصنيف U3 خلال شهر فبراير الماضي، واليوم توفر هذا الإصدار للبيع على متجرها الرسمي بسعر 450 دولار كما تتوفر لاحقاً على موقع أمازون.

ومن المقرر أن تتيح هذه السعة التخزينية في بطاقة Extreme للمستخدمين تخزين الكثير من محتوى الفيديو بدقة 4K أو الصور، دون أن يواجه المستخدم مشكلة في التخزين المستمر لمحتوى الوسائط.

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وتوفر شركة SanDisk بطاقة التخزين الخارجي المميزة بسعة 512 جيجا بايت أيضاً والتي تأتي بسعر 200 دولار، لذا فإن الإصدار الجديد يأتي بسعر مضاعف، إلا أن التوقعات تشير إلى إمكانية خفض السعر عند إنتشار هذه الفئة من البطاقات المميزة بسعة 1 تيرابايت.

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