أول بطاقة MicroSD من شركة SanDisk بسعة 1 تيرابايت متاحة الآن للشراء مقابل 450$

فاطمة أيت طالب - دبي - في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 الذي أقيم أواخر شهر فبراير الماضي بمدينة برشلونة الإسبانية، أعلنت شركة SanDisk عن أول بطاقة MicroSD لها بسعة 1 تيرابايت، وكانت الشركة قد قالت آنذاك أنها ستصبح متاحة للشراء في غضون بضعة أشهر. الآن، إذا كنت تتطلع بشدة لشراء بطاقة MicroSD هذه، فقد تكون سعيدًا بمعرفة أن شركة SanDisk قامت أخيرًا بإطلاقها اليوم بحيث أصبحت تعرضها للبيع على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.

كما يمكنك أن تتخيل، فبطاقة MicroSD هذه لن تكون رخيصة على الإطلاق، فهي معروضة الآن للبيع على الموقع الرسمي لشركة SanDisk مقابل 450 دولار أمريكي، وهذا سعر يمكنك دفعه للحصول على هاتف ذكي ممتاز من الفئة المتوسطة. ولكن مرة أخرى، أنت تحصل على ما تدفع من أجله.

تقول شركة SanDisk التابعة لشركة Western Digital أن بطاقة SanDisk UHS-I microSDXC الجديدة تمتاز بسرعة قراءة تبلغ 160 ميجابايت في الثانية، وسرعة كتابة تبلغ 90 ميغابايت في الثانية. وبالتالي، بطاقة MicroSD هذه تستهدف المحترفين أكثر من المستخدمين العاديين، على الرغم من أنه يمكن للجميع في نهاية المطاف الحصول عليها.

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وبغض النظر عن بطاقة MicroSD التي تبلغ سعتها 1 تيرابايت، فقد قامت شركة SanDisk كذلك بإطلاق بطاقة MicroSD أخرى تمتاز بسعة 512GB تكلف 200 دولار أمريكي، مما يجعلها بديلاً جيدًا للمستخدمين الذين لا يستطيعون تحمل تكلفة بطاقة MicroSD التي تبلغ سعتها 1 تيرابايت.