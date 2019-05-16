جوجل تجلب جميع ميزاتها المتعلقة بالسفر إلى موقع واحد يدعى ” Trips “

فاطمة أيت طالب - دبي - كما يعلم البعض منكم، فلدى شركة جوجل العديد من المنتجات والخدمات ذات الصلة بالسفر. إذا كنت تفضل إستخدام جوجل كمصدر للمعلومات المتعلقة بالسفر، مثل البحث عن الرحلات الجوية أو حجز في فندق أو إكتشاف معلومات حول المكان الذي أنت بصدد زيارته، فإن جوجل سهلت للتو حياتك كثيرًا.

قامت الشركة مؤخرًا بإطلاق موقع جديد يدعى Trips. نحن نعلم بأن البعض منكم ربما يفكرون في تطبيق السفر المرافق Google Trips، ولكنه ليس هو نفسه، على الرغم من أنهم يخدمون أغراضًا مماثلة. مع Trips، قدمت شركة جوجل للمسافرين منصة واحدة للبحث عن الرحلات الجوية والحجز في الفنادق والبحث عن المرشدين.

هذه الميزات ليست جديدة ولكن كما أوضحت بعض المواقع، فقبل ذلك، كانت هذه الميزات منتشرة في جميع منتجات جوجل. على سبيل المثال، كان يتم البحث عن فندق أو الأشياء التي ينبغي القيام بها في خدمة الخرائط Google Maps، مما يعني أنه بالنسبة للبعض، قد لا يكون المكان الأكثر وضوحًا للبحث فيه. ومع ذلك، مع Trips سهلت شركة جوجل الأمر كثيرًا على المستخدمين.

Advertisements

نظرًا للإسم المشترك مع Google Trips، فلسنا متأكدين مما إذا كان تطبيق Google Trips سيحصل على تغييرات في المستقبل القريب، لذلك سيتعين علينا الإنتظار ونرى ما سيحدث. في هذه الأثناء، إذا كنت مهتمًا بإستكشاف هذا الموقع الجديد، فتوجه إلى هنا للحصول على التفاصيل.