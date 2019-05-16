شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كاريكاتير بحرينى ساخر من حال المدخنين فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صحيفة "البلاد" البحرينية، كاريكاتير، اليوم الخميس، تناولت فيه حال الناس فى الصيام خلال شهر رمضان وانتظارهم أذان المغرب بفارغ الصبر لتناول الطعام وشرب السجائر. "الكاريكاتير" يركز بشكل كبير على حال المدخنين وتأثير عدم شرب السجائر طوال نهار رمضان على حالتهم واستعجالهم لتوفير السجائر قبل الأذان فى حالة عصبية، حيث يظهر شاب يجرى من أجل شراء السجائر ويقول "الحين بيأذن.. وأنا للحين ما اشتريت سجاير.. أوففف".

كاريكاتير البلاد البحرينية

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