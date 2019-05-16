شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هو مؤشر نوعية الهواء AQI وكيف يتنبأ بتهديدات صحة الإنسان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مؤشر جودة الهواء (AQI) هو مقياس تستخدمه الوكالات البيئية والهيئات العامة الأخرى في جميع أنحاء العالم لقياس مدى نظافة الهواء، والذى كلما انخفض، كانت جودة الهواء أفضل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يوفر مؤشر جودة الهواء رقمًا يسهل تحليله بين الملوثات والمواقع والفترات الزمنية المختلفة.

وتتوافق كل فئة بالمؤشر مع مستوى مختلف من المخاطر الصحية، ويتم استخدام النتائج اليومية للمؤشر لإبلاغ الجمهور بتقدير لمستوى تلوث الهواء.

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كما تشير الزيادة في مؤشر جودة الهواء إلى زيادة تلوث الهواء والتهديدات الشديدة لصحة الإنسان، ويركز مؤشر جودة الهواء AQI على الآثار الصحية التي قد تواجهك خلال بضعة أيام أو ساعات بعد استنشاق الهواء الملوث.

فيما تركز حساباته على ملوثات الهواء الرئيسية بما في ذلك: الجسيمات الضارة الملوثة، ونسبة الأوزون على مستوى الأرض، وكذلك نسب: ثاني أكسيد الكبريت، ثاني أكسيد النيتروجين، وأول أكسيد الكربون.

وتشكل الجسيمات وملوثات الأوزون أعلى المخاطر على صحة الإنسان والبيئة، ولكل من هذه الفئات من ملوثات الهواء، لدى مختلف البلدان مؤشرات خاصة بها لجودة الهواء فيما يتعلق بمعايير جودة الهواء المحددة على المستوى الوطني لحماية الصحة العامة.