شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل لن تتمكن من إطلاق آيفون بمودم 5G من إنتاجها قبل 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل شركة أبل على تصميم شرائح الجيل الخامس 5G لهواتف آيفون الخاصة بها، لكن هذه الجهود قد تستغرق وقتًا طويلاً، ووفقًا لتقرير صادر عن The Information، قد لا يكون لدى أبل مودم 5G جاهز لأجهزة آيفون لمدة ست سنوات، وبذلك فمن المتوقع أن تتخلف عن صانعى أجهزة أندرويد عندما يتعلق الأمر بدمج اتصال 5G فائق السرعة فى الهواتف.

ويشير التقرير إلى أن أبل تقوم بتصميم المزيد من المكونات داخل أجهزتها لتقليل اعتمادها على الموردين، ويتضمن ذلك أجهزة المودم الرئيسية التى تربط أجهزة iPhone بشبكات المحمول، ووظفت الشركة الأمريكية العملاقة مهندسين للمشروع فى محاولة لبناء رقائق 5G، وهى واحدة من أغلى الأجزاء وتعقيدها فى الهاتف الذكي.

ونقلاً عن مصدر مجهول، ذكرت The Information أنه فى مقابلات مع الموظفين المحتملين للفريق، أخبرت Apple المهندسين أنهم يتوقعون أن يكون المودم الخاص بهم جاهزًا بحلول عام 2025.

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يذكر أن بعد سنوات من العمل على شبكات الجيل الخامس، التى تم وصفها بأنها الأساس الذى سيغير الحياة للواقع المعزز واتجاهات التكنولوجيا الأخرى، فإن التكنولوجيا اللاسلكية فائقة السرعة ستنتشر أخيرًا فى جميع أنحاء العالم.

إذ يعمل مشغلو الشبكات على تشغيل شبكاتهم، وقد خطط كل صانع هواتف أندرويد كبير فعليًا لإطلاق جهاز 5G هذا العام، ولكن أبل ستضطر للانتظار.

وتوقفت شركة أبل عن العمل مع Qualcomm الرائدة فى توفير مودم 5G، بسبب النزاع على رسوم الترخيص، وكافح الشريك الوحيد لشركة أبل العملاقة لإنتاج أجهزة المودم 5G، ووفقا للاتفاقية التى عقدها الطرفان سيكون من الممكن لأبل إطلاق هواتف آيفون تدعم الجيل الخامس ولكن ليس قبل عام 2020.