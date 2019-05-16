تكنولوجيا: Valve تطلق تطبيق Steam Link لمستخدمي هواتف الأيفون وأجهزة الآيباد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتيح شركة Valve لمستخدمي هواتف الأيفون وأجهزة الآيباد وأجهزة Apple TV أيضاً التنافس مع الأخرين من خلال تطبيق Steam Link الجديد الذي يتوفر الآن على متجر تطبيقات ابل.

أطلقت Valve على متجر تطبيقات ابل تطبيق Steam Link لبث الألعاب، والذي يدعم مستخدمي هواتف الأيفون وأجهزة الآيباد وأجهزة Apple TV في التنافس مع لاعبين أخرين في المنصات المختلفة، حيث يمكن تشغيل الألعاب بسلاسة الآن على هاتف الأيفون أو جهاز الآيباد، كما يمكن أيضاً تشغيل الألعاب على أجهزة تلفاز ابل من خلالها بثها مباشرة من الحاسب الخاص بالمسخدم.

من جانب أخر تطلق Valve خدمة بث الألعاب التي تعرف ب “In-Home Streaming” بعنوان جديد الآن، حيث تعرف الآن بخدمة Remote Play في الإصدار التجريبي، ومن المقرر أن تعمل بكفاءة مع الإتصال الجيد بشبكة الإنترنت.

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يذكر أن تطبيق Steam Link تطلب في السابق حاسب خاص وأجهزة مخصصة أيضاً لبث الألعاب، إلا أن Valve تتوسع الآن على منصتي الأندوريد وiOS ليشمل التطبيق نطاق واسع من الألعاب المتاحة والتي يمكن بثها على أي من الأجهزة من خلال تطبيق Steam Link.

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