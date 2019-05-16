عرض الإشتراك في خطة Spotify Premium مقابل 0.99$ لمدة ثلاثة أشهر عاد من جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - هل كنت تنتظر عرض Spotify للإشتراك في الخطة المميزة ” Spotify Premium ” لمدة ثلاثة أشهر مقابل 0.99 دولار أمريكي فقط؟ حسنًا، إبتهج لأن هذا العرض عاد من جديد. يمكن لأولئك الذين لم يستفدوا منه في الماضي الاشتراك في Spotify والحصول على الخطة المميزة لمدة ثلاثة أشهر مقابل 99 سنتًا فقط.

توفر الخدمة الموسيقية الأكثر شعبية في العالم الإشتراك في الخطة المميزة ” Spotify Premium ” لمدة ثلاثة أشهر مقابل 0.99 دولار أمريكي مرتين في السنة. سيكون هذا العرض متاحًا لفترة محدودة فقط. وعلى وجه التحديد، هذا العرض سيكون متاحًا من الآن إلى غاية 30 يونيو.

يوجد حتى عرض للعملاء الذين سبق لهم إستخدام Spotify ولكنهم لم يجددوا إشتراكاتهم. يمكن لأولئك الذين ألغوا الإشتراك في الخطة المميزة في أي مرحلة قبل 15 أبريل 2019 الحصول على الأشهر الثلاثة المقبلة مقابل 10 دولارات أمريكية فقط.

تجدر الإشارة إلى أن هناك الآن أكثر من 100 مليون مشترك في الخطة المميزة ” Spotify Premium “. مثل هذه العروض الترويجية مفيدة للغاية لجذب المزيد من المشتركين الجدد. وتهدف الشركة من خلال هذه العروض لجذب المزيد من المشتركين لإستخدام منصتها لمدة ثلاثة أشهر على أمل أن يقوموا بعد ذلك بتجديد إشتراكاتهم بالسعر العادي. عمومًا، لا تنسى الإشتراك قبل 30 يونيو إذا كنت مهتمًا بالإستفادة من هذا العرض الترويجي الأخير، فـ 0.99 دولار أمريكي يعتبر سعرًا رائعًا للوصول إلى Spotify Premium لمدة ثلاثة أشهر.