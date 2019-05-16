الإعلان رسميًا عن الهاتف Xperia Ace مع شاشة بحجم 5 إنش وبدقة +FullHD

فاطمة أيت طالب - دبي - في هذه الأيام، أصبح من الصعب نوعًا ما إيجاد الهواتف الذكية الصغيرة الحجم، ولكن لا تزال شركة Sony تحتفظ بتقليدها المتمثل في تقديم هواتف ذكية صغيرة الحجم مزودة بمواصفات تقنية متميزة. في حين أن الشركة لم تقم أبدًا بإصدار الهاتف Xperia XZ4 Compact في الأسواق العالمية، فقد شق طريقه إلى اليابان تحت إسم Xperia Ace.

الهاتف Xperia Ace الجديد يضم شاشة LCD بحجم 5 إنش وبدقة +FullHD، وواجهة أمامية كلاسيكية تضم إطار سميك جنبا إلى جنب مع مكبرات الصوت المزدوجة والكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 8 ميغابكسل.

وفي الداخل، يضم هذا الهاتف المعالج Snapdragon 630 من شركة كوالكوم، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن كاميرا خلفية بدقة 12 ميغابكسل مع فلاش LED. ويضم الجانب الأيمن من الهاتف مستشعر بصمات الأصابع وأزرار التحكم بالصوت.

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وعندما يتعلق الأمر بالبطارية، فالهاتف Xperia Ace الجديد يضم بطارية بسعة 2700mAh تدعم الشحن من خلال منفذ USB Type-C. وكما يمكنك أن تتوقع، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie، ويمتاز بالقدرة على مقاومة المياه والغبار، كما أنه يدعم NFC ويضم منفذ السماعات 3.5mm.

الهاتف Xperia Ace الجديد متاح الآن للطلب المسبق، وسيتم البدء بشحن الطلبات في اليوم 1 يونيو. وسيصدر الهاتف باللون الأسود والأبيض والبنفسجي مقابل 48600 ين ياباني، وهو ما يعادل 444 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية.