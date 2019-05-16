تسريبات جديدة تستعرض لنا تصميم الهاتف Sony Xperia 2 من مختلف الزوايا

فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من أن الهاتف Xperia 1 لا يزال في مرحلة الطلب المسبق، فإن الصور الأولى لخليفته الذي من المفترض أن يحمل إسم Xperia 2 شقت طريقها إلى الويب، وهي تعرض لنا كيف سيبدو تصميم هذا الهاتف من مختلف الزوايا.

هذا التسريب الجديد عبارة عن فيديو يعرض لنا نموذج ثلاثي الأبعاد من الهاتف Xperia 2 تم إعداده من قبل المسرب الفرنسي الشهير OnLeaks بالتعاون مع موقع Cashkaro.com، وهو يؤكد لنا قدوم الهاتف الرائد المقبل لشركة Sony بتصميم يستند على نفس لغة التصميم المستخدمة في الهاتف Xperia 1 الحالي، على الرغم من حقيقة أنه يأتي ببعض التغييرات الملحوظة، ولكن يبقى أبرزها نقل الكاميرا الخلفية الثلاثية من الوسط إلى الركن العلوي.

يُقال بأن الهاتف Xperia 2 سيضم شاشة OLED بحجم 6.1 إنش وبدقة 4K تمتاز بنسبة عرض على إرتفاع تبلغ 21:9 على غرار الهاتف Xperia 1. وعلاوة على ذلك، فقد تردد كذلك أن الهاتف Xperia 2 سيمتاز بأبعاد تبلغ 158 × 68.3 × 8.3 ملمتر. وبالتالي، هذا يعني أنه في حين أن Xperia 2 يعتبر أطول إلا أنه يعتبر أضيق مقارنة مع الهاتف Galaxy S10e من شركة سامسونج. وعندما يتعلق الأمر بالمكونات الداخلية للهاتف، فهي تشمل المعالج Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 128GB.

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هذه التسريبات الجديدة كشفت لنا كذلك أن الهاتف Xperia 2 سيحتفظ بمستشعر بصمات الأصابع على الجانب، في حين يُتوقع أن يضم بطارية بسعة 3000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه من الرائع رؤية أن شركة Sony لا تزال مصممة على إنشاء الهواتف الذكية الراقية الصغيرة الحجم. عمومًا، سنراقب الوضع لرصد أي معلومات جديدة متعلقة بهذا الهاتف.