سامسونج باعت 5 ملايين وحدة من هواتف Galaxy A Series بالهند في غضون 70 يومًا فقط

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد 40 يومًا فقط من إطلاق سلسلة هواتف Galaxy A Series 2019 الجديدة في الهند، ذكرت شركة سامسونج أنها باعت مليوني وحدة. الآن، بعد مرور 30 يومًا على ذلك، تضاعف هذا الرقم إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 5 ملايين وحدة. وتحدث رئيس التسويق في فرع شركة سامسونج بالهند مع وكالة الأنباء رويترز مشيرًا إلى أن ذلك أدى إلى حصد الشركة لإيرادات بلغت مليار دولار أمريكي.

وبحسب ما ورد، فشركة سامسونج تتوقع أن تصل إيرادات السنة المالية 2019 إلى 4 مليارات دولار. وبالنظر إلى أن إيرادات سامسونج في الهند خلال السنة المالية 2018 التي إنتهت في شهر مارس كانت قد بلغت 5.3 مليار دولار أمريكي، فيبدو أن شركة سامسونج تتوقع أن يتم توليد معظم عائداتها من قبل سلسلة هواتف Galaxy A Series الجديدة.

يتراوح سعر الهواتف الجديدة من 75 دولار أمريكي إلى 410 دولارات أمريكية. وبالإعتماد على الأرقام أعلاه، فقد بلغ متوسط سعر البيع على مدار الأيام الـ 70 الأولى نحو 200 دولار أمريكي.

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وتدعي شركة سامسونج أنها حصلت على حصة سوقية تبلغ 77 في المئة في سوق الهواتف الذكية الراقية في الهند والتي تكلف أكثر من 30 آلف روبية هندية. ومع ذلك، فهي تواجه منافسة قوية من أمثال Xiaomi و Oppo في سوق الهواتف الذكية المتدنية. وإستنادًا إلى آخر الإحصائيات الصادرة من مؤسسة Counterpoint Research المتخصصة في بحوث السوق، فقد قامت شركة سامسونج في الربع الأخير المنتهي في شهر مارس بشحن 23 في المئة من جميع الهواتف الذكية في الهند.