شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تعلن عن اكتشاف مثير بالجانب البعيد من القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف"يوتو" مسبار الصين على سطح القمر، اكتشافا رائدا يثبت ما كان العلماء يفكرون فيه منذ عقود وهو أن القمر له عباءة، فلطالما شك العلماء أن للقمر عباءة تحت قشرته، تمامًا مثل الأرض، ولكن على مدار الستين عامًا الماضية، فشلت عمليات استكشاف القمر، بما فى ذلك مهام أبولو الأمريكية فى توفير دليل.

وقال البروفيسور لى تشونلاى، نائب مدير المرصد الوطنى الفلكى الصينى وعالم بارز فى مهمة Chang'e-4 التى وضعت يوتو ، أو Jade Rabbit كما هو معروف باللغة الإنجليزية، على القمر: "الآن أصبح نمتلك الدليل".

وتجيب النتائج التى نشرت فى العدد الأخير من مجلة نيتشر يوم الخميس، على بعض الأسئلة الأساسية حول القمر، مثل هيكله الداخلى وتاريخ تشكيله.

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فخلال مهمته الأولى فى 3 يناير، اكتشفت "يوتو" معدن الأوليفين، وهو معدن أخضر متبلور يوجد عادة فى عمق الأرض - مثل الوشاح العلوى للأرض - فى عينات سطحية تم جمعها بالقرب من موقع الهبوط.

وأظهر مزيد من التحليل أن الزبرجد الزيتونى نشأ من فوهة قطرها 72 كم (45 ميلًا) فى مكان قريب.

ويوجد فى الجانب البعيد من القمر مزيد من الحفر أكثر من الجانب القريب، الذى يواجه الأرض، وربما اخترقت ضربة نيزكية إلى الوشاح.