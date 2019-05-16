شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سامسونج تطلق هاتف M10 عبر سوق دوت كوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت سامسونج مصر عن إطلاق الهاتف الجديد M10 لأول مرة على موقع سوق كوم لتستهدف الشركة فئة شباب الألفية تحديدا، ويعد M10 هو الأحدث من سلسلة هواتف Galaxy M، حيث توفر السلسلة لمستخدمي هذه الفئة عدة خصائص منها بطارية طويلة الأمد، شاشة أكبر، وجودة أعلى لالتقاط الصور بكاميرا مزودة بعدسة ذات زاوية فائقة الإتساع.

وقال أحمد سمير - رئيس قطاع التجارة الإلكترونية في سامسونج مصر، "تعد فئة مستخدمي مواقع التسوق الإلكترونية هي الفئة الأسرع نموًا التي تستهدفها سامسونج من خلال إطلاق سلسلة سامسونج جالاكسي M على منصات التسوق الإلكترونية حصريًا.

ويأتي طرح تلك السلسلة على منصات التسوق الإلكتروني بعد دراسة مُعمقة أجرتها سامسونج عن السلوك الشرائى لتلك الفئة من المستخدمين، وبذلك تقوم سامسونج بالإبداع في تصميم أجهزة وهواتف تناسب الأذواق والاحتياجات المختلفة لعملائها."

وأشار سمير أن سامسونج تسعى بخطى ثابتة نحو تقديم أفضل تجربة شرائية للمستخدم من خلال تعزيز تواجدها على منصات التسوق الإلكتروني إلى جانب قنوات التسوق غير الإلكترونية.

وقال عمر الصاحي، المدير العام لشركة" سوق.كوم" "نتعاون مع سامسونج لتقديم سلسلة هواتف Galaxy M الجديدة على منصتنا الإلكترونية، حتى يتمكن المتسوقين في مصر من الحصول على هواتفهم الذكية التي يفضلونها في وقت أقل وبدون عناء."

وتأتي هواتف M10 الذكية مزودة بكاميرا خلفية مزدوجة 13 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة F1.9، وتأتي الكاميرا الثانوية بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة فائقة الإتساع بدرجة 120، والتي تتيح للمستخدم التقاط صورًا أكثر اتساعًا وشمولًا.

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ويأتي هاتف M10 مزود بعدسة low-aperture والتي تتيح للمستخدم إلتقاط أفضل الصور بأعلى تقنية حتى مع وجود إضاءة خافتة، وتستطيع الكاميرا التقاط صور واضحة برؤية ساطعة سواء في اللقطات واسعة الزاوية أو صور البورتريه التي يتم التقاطها عن قرب.

وتأتي سلسلة Galaxy M مزودة بالإصدار الجديد من Samsung Experience 9.5 UX، والذي تم تصميمه لتوفير تجربة سريعة وسلسة للمستخدمين، إلى جانب إمكانية التصوير باستخدام يد واحدة بالإضافة إلى تمكين خاصية الرؤية الليلية.

كما يأتي سامسونج M10 بشهادة من Widevine L1 والتي تم منحها لقدرات الهاتف في عرض محتوى الفيديو بتقنية فائقة الجودة HD على تطبيقات مختلفة والأكثر شيوعًا بين المستخدمين، ولذلك يتميز هاتف Galaxy M10 بشاشة كبيرة Infinity- V TFT بمقاس 6.2 بوصةFHD+، لتوفر تجربة عرض غامرة لمحتويات الفيديوهات والألعاب والتنقل بين الوسائط المتعددة في آن واحد بشكل سلس.

ويدعم هاتف M10 معالج Exynos 7904 الجديد ثماني النواة بتردد GHz 1.6، ويمتاز الهاتف ببطارية قوية سريعة الشحن بسعة 3400 مللي أمبير في الساعة، ويتميز الهاتف بسعة تخزينية تمتد إلى 512 جيجابايت تتيح للمستخدم حفظ أكبر قدر من الصور والفيديوهات التي تمثل الذكريات والأوقات الممتعة، بالإضافة إلى أنه يدعم شريحتين اتصال SIM VoLTE، ويتميز الجهاز بالألوان الأزرق Ocean Blue والأسود Charcoal Black.

ويشمل الجهاز إمكانية فتح الهاتف ببصمة الإصبع بالإضافة إلى خاصية Face Unlock التي تعمل بتقنية التعرف على الوجه والتي تقتصر إمكانية الولوج إلى المعلومات المخزنة على الهاتف من قبل المستخدم الأساسي له، وتم إتاحة الهاتف عبر سوق.كوم بسعر 2040 جنية مصرى.