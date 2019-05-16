شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جيف بيزوس يبدأ بناء مطار مخصص لشركة أمازون بـ 1.5 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الملياردير الأمريكى وأغنى رجل فى العالم "جيف بيزوس" العمل على تطوير مطار أمازون بقيمة 1.5 مليار دولار فى ولاية "كنتاكى"، وظهر "بيزوس" فى الافتتاح بشكل مفاجئ، على متن لودر، وقال بعد نزوله :"إذا كنت تتساءل عن هذا الأمر، فهذا ممتع".

ووقعت شركة أمازون على عقد إيجار لمدة 50 عامًا لأكثر من 900 فدان من العقارات من مطار سينسيناتى فى عام 2017، وهذه المساحة قريبة من حجم المراكز العالمية لشركات الطيران الرائدة فى مجال الشحن.



جيف بيزوس

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ووفقًا لوكالة أسوشيتيد برس، تخطط Amazon للسيطرة بشكل أكبر على عملية الشحن الخاصة بها وتصبح أقل اعتمادًا على الشركات الأخرى مثل UPS أو FedEx أو USPS، وذلك لخفض التكاليف وتسريع أوقات التسليم.

وسيكون هذا مناسبًا بشكل خاص حيث يتم طرح خدمة شحنات اليوم واحد لأعضاء Prime، وقال بيزوس: "سيسمح لنا هذا المحور بتوصيل الطرود للعملاء بشكل أسرع".

ومن المتوقع افتتاح المشروع فى عام 2021 وتوفير 2000 وظيفة جديدة إلى المطار.