شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يعلن عن وقف دعم تطبيق Direct للرسائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتداء من الشهر المقبل، لن تتمكن من الوصول إلى الرسائل المباشرة DM الخاصة بشخص آخر عبر تطبيق Direct for Instagram، إذ يبدو أن انستجرام قرر وقف دعم هذا التطبيق ابتداء من الشهر المقبل، لكن لن يتم حذف الرسائل الموجودة بالتطبيق، بل ستنتقل إلى تطبيق انستجرام.

ووفقا لوقع "مترو" البريطانى، تم رصد هذا التغيير الجديد من قبل مات نافارا وعدد من مستخدمى متجر "بلاى"، حيث يتم الآن استقبال المستخدمين برسالة عند استخدام تطبيق Direct for Instagram، والتى تقول ببساطة أن التطبيق "سيختفى".

وقد تم الكشف عن تطبيق Direct فى الأصل فى 7 ديسمبر 2017 باعتباره أول تطبيق للكاميرا، على غرار تطبيق Snapchat، وامتد اختبار هذا التطبيق إلى تشيلى وإيطاليا والبرتغال وتركيا وأوروجواى مع تفاصيل عن إطلاق النسخة العالمية، فى ذلك الوقت، وقال متحدث باسم الشركة لموقع The Verge: "لقد نما برنامج Direct داخل انستجرام على مدار السنوات الأربع الماضية، ولكن يمكننا أن نجعله أفضل إذا كان قائما بذاته".

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