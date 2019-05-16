شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيع كمبيوتر نادر لشركة أبل فى مزاد عبر الإنترنت بـ4 ملايين دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت شركة أبل في عام 1976 بتصنيع وبيع أول كمبيوتر على الإطلاق، ومع مرور السنوات، فقد نجا أقل من نصف أجهزة كمبيوتر Apple-1 البالغ عددها 200 جهاز فقط، إلا أن تقرير حديث كشف أن واحدا من هذه الأجهزة سيجري بيعه في مزاد على الإنترنت بداية من اليوم الخميس.

وبحسب موقع gadgetsnow الأمريكى، فسيتم بيع كمبيوتر Apple-1 نادر، وهو أول كمبيوتر شخصي يتم تصنيعه على الإطلاق، من قِبل دار كريستيز للمزادات العالمية.

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وتشير التقديرات إلى سعره سيتراوح بين650 ألف و4 ملايين دولار، حيث صمم مؤسسا شركة أبل ستيف جوبز وستيف وزنياك هذا الكمبيوتر، عندما كانا يعملان خارج مرآب جوبز وكان لديهما فكرة لإنتاج أول جهاز كمبيوتر شخصي يباع مع "مازربورد" مجمعة بالكامل.

ولا تزال أنظمة Apple-1 تُباع بدون غلاف أو مصدر طاقة أو لوحة مفاتيح أو شاشة، لكن تقديم "مازربورد" مُجمَّعة مسبقًا كان أمرًا يضع شركة آبل في مقدمة منافسيها.