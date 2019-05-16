Redmi تهنئ شركة OnePlus، ولكنها تعد بقدوم القاتل الحقيقي لرواد السوق قريبًا

فاطمة أيت طالب - دبي - تم يوم أمس تأكيد الإسم الرسمي للهاتف الرائد القادم من العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi، والآن كشفت الشركة أيضًا أن هذا الهاتف سيصل إلى الهند قريبًا. وسيضم هذا الهاتف الرائد الجديد المعالج Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم، وكاميرا بدقة 48 ميغابكسل على الرغم من أنه سيصل إلى السوق بسعر تنافسي للغاية. لقد علمنا أيضًا أن الإسم الرمزي لهذا الهاتف هو ” Demon King “.

قرر نائب رئيس شركة Xiaomi في الهند، السيد Manu Jain أن يهنئ شركة OnePlus على إطلاقها للهاتف الرائد الجديد OnePlus 7 Pro، ولكنه مضى في نفس الوقت إلى أبعد من ذلك لشرح كيف إختفت عقلية ” قاتل الرواد ” المرتبطة بهواتف OnePlus، مما ترك Redmi تحل محلها.

ووفقا للسيد Manu Jain، فقد صرح بالقول : ” إنهم يختارون عدم التسوية مطلقًا عندما يتعلق الأمر بالتسعير. في Xiaomi، كنا نؤمن بجعل الإبتكار في متناول الجميع من خلال تطوير مثل قتلة الرواد هؤلاء. كما سترى مرة أخرى قريبًا “.

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وبالعودة إلى العام 2014، كانت شركة OnePlus تقوم بتسويق هواتفها الذكية بإعتبارها قاتلة لرواد السوق، ولكن منذ ذلك الحين قامت الشركة برفع أسعار هواتفها الذكية بشكل مطرد. ونظرًا إلى أن الهاتف OnePlus 7 Pro يكلف الآن إبتداء من 670 دولار أمريكي، فهي تتنافس الآن مع العلامات التجارية المتميزة الأكثر رسوخًا، وتتطلع Redmi إلى ملء الفراغ بتشكيلتها الخاصة من الهواتف العالية المواصفات ذات السعر المنخفض.