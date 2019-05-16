DJI تكشف عن كاميرا الأكشن الجديدة DJI Osmo Action Camera لمنافسة GoPro

فاطمة أيت طالب - دبي - لطالما كانت GoPro هي مرادفة كاميرات الأكشن. لقد حاولت التعدي على نطاق DJI من خلال إطلاق الطائرة بدون طيار الخاصة بها GoPro Karma، ولكن هذه الأخيرة فشلت في حصد مبيعات مقنعة مما دفع شركة GoPro للخروج من سوق الطائرات بدون طيار. الآن، حان دور شركة DJI لزعزعة الأمور قليلاً. كانت التسريبات الأخيرة دقيقة، فقد كشفت شركة DJI اليوم عن كاميرا الأكشن الجديدة الخاصة بها والتي تحمل إسم DJI Osmo Action Camera، وهي الكاميرا التي تم تطويرها للتنافس مع سلسلة كاميرات الأكشن الشهيرة GoPro Hero Series من شركة GoPro.

كاميرا الأكشن الجديدة DJI Osmo Action Camera من شركة DJI تضم مستشعر بحجم 1/2.3 إنش قادر على تصوير فيديوهات 4K HDR وإلتقاط الصور أيضًا بدقة 12 ميغابكسل. في الحقيقة، هذه الكاميرا الجديدة قادرة على تسجيل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية وفيديوهات 4K HDR بمعدل 30 إطار في الثانية. وعلاوة على ذلك، فهذه الكاميرا تضم كذلك مثبت إلكتروني للصورة، كما أنها تأتي مع غطاء مقاوم للصدمات من إرتفاع يصل إلى خمسة أقدام ومقاوم للماء في عمق يصل إلى 36 قدمًا. وسيكون هناك أيضًا غطاء واقي خارجي يسمح لك بإستخدام الكاميرا في عمق أكبر تحت الماء.

Advertisements

هناك شاشة حساسة للمس رئيسية بحجم 2.25 إنش في الخلف بالإضافة إلى شاشة أخرى بحجم 1.4 إنش في الأمام. وإنطلاقًا من ذلك، يتضح لنا أنه تم تطوير هذه الكاميرا مع مراعاة مدوني الفيديو ( الفلوجرز ). هناك أيضًا زر فعلي يدعى Quick Switch يتيح لك التبديل بسهولة بين الأوضاع مثل الحركة البطيئة والتسريع الزمني ( Timelapse )، والصورة.

يمكن للعملاء المهتمين تقديم طلباتهم للحصول على كاميرا الأكشن الجديدة DJI Osmo Action Camera إبتداءً من اليوم على الموقع الرسمي للشركة. وتبلغ تكلفة كاميرا الأكشن الجديدة والتي تعتبر الأولى في تاريخ شركة DJI ما يعادل 349 دولار أمريكي.