هذه هي الألوان الجديدة التي سيأتي بها الهاتف iPhone XR 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لتقرير حديث، فقد قيل أن شركة آبل تخطط لتوفير ألوان جديدة لخليفة الهاتف iPhone XR المتوقع صدوره في النصف الثاني من هذا العام. ويشاع بأن iPhone XR 2019 سيحصل على لونين جديدين هما الأخضر والأرجواني، في حين سيتخلى عن اللونين المرجاني والأزرق. الآن بفضل تغريدة من الصحفي التقني Mark Gurman، فقد أصبحت لدينا فكرة عن الألوان التي سيأتي بها خليفة iPhone XR.

في تغريدة على شبكة تويتر، قام Mark Gurman بنشر صورة لما يشبه شظايا من الزجاج الملون. ووفقا لـ Mark Gurman، فهو يدعي بأن الألوان التي تراها في الصورة هي الألوان التي سيأتي بها خليفة iPhone XR، وكما تلاحظون فهناك شظايا باللون الأخضر والأرجواني، تمامًا كما أوضحت التسريبات السابقة. ومع ذلك، نلاحظ أن هذه الألوان باهتة مثل ألوان iPhone XR الحالية على عكس iPhone 5C الذي جاء بألوان مشرقة، لذلك يبدو أن هذا يتماشى مع لغة التصميم الحالية لشركة آبل.

يرجى التعامل مع هذا التسريب بأقل قدر من الحماسة، ولكن لدى Mark Gurman سجل حافل عندما يتعلق الأمر بالمنتجات القادمة من آبل، لذلك فهناك إحتمال كبير أن يكون ما يعرضه علينا الآن صادقًا. وكما تعلمون جميعًا على الأرجح، فمن المتوقع أن تقوم شركة آبل بإطلاق iPhone XR 2019 في وقت لاحق من هذا العام. ووفقا للشائعات، فمن المتوقع أن يحتفظ بنفس الأبعاد وبنفس التصميم على مستوى الواجهة الأمامية، ولكنه سيحصل على كاميرا ثانية في الخلف، مما يجعله أكثر جاذبية للمستهلكين.