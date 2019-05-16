شكرا لقرائتكم خبر عن اخصائي قلب يوضح أعراض النوبة القلبية وكيفية انعاش المريض لنفسه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أوضح الدكتور عبدالله البار اخصائي قلب، أعراض النوبة القلبية، وأفضل طريقة لتجنبها إذا كان الشخص المريض بمفرده.

وقال الطبيب :وانت ذاهب م للمنزل (لوحدك طبعًا) بعد يوم صعب في العمل وتعبان جدًا، متضايق ومحبط، فجأةً تصاب بألم شديد في صدرك يمتد الى ذراعك وفكك. وانت على بعد 5 كم فقط من المستشفى القريب من منزلك

وأضاف : لسوء الحظ لا تعلم ان كنت تستطيع الوصول الى المستشفى، و لقد تدربت في الانعاش على الاخرين ولكن لم يتم تدريبك في انعاش نفسك

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وتابع : بما أن الكثير يكونون لوحدهم عند تعرضهم لنوبة قلبية، الشخص الذي يدق قلبه بطريقة غير منتظمة ويبدأ بالشعور بالدوار، لديه فقط 10 ثواني قبل فقدان الوعي، لكن هؤلاء باستطاعتهم مساعدة انفسهم عن طريق الكح المتكرر القوي. نفس عميق لا بد ان يسبق كل كحة، والكحة يجب ان تكون عميقة وطويلة، كما تكح عندما تريد التخلص من البلغم في صدرك.

وأكد الطبيب أن النفس العميق يوصل الاكسجين للرئتين والكحة تضغط القلب وتبقي الدم يدور. كما ان الضغط على القلب يساعد على عودة انتظام دقات القلب. بهذه الطريقة يستطيع المصاب بالنوبة الوصول للمستشفى.