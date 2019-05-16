إل جي تدعم التعرف على الكلام العربي في أجهزة التلفاز الذكية…

أعلنت شركة “إل جي” اليوم الأربعاء عن إطلاق أول خدمة تدعم التعرف على الكلام باللغة العربية، في مجموعة أجهزة التلفاز الخاصة بها، التي تدعم الذكاء الاصطناعي لعام 2019، وذلك في خطوة منها لتحقيق رؤيتها، وتقديم تجربة استخدام ممتازة.

وطورت إل جي طرازات العام 2019 من تلفازاتها؛ لتعزز فيها خدمات الذكاء الاصطناعي ThinQ، التي تشتهر بها العلامة التجارية، وذلك باستخدام خوارزمية تعلم دقيقة تتيح مستوى أعلى من جودة الصورة، والصوت المدعم بالذكاء الاصطناعي. وتتمكن تلفازات إل جي بفضل الخوارزمية الجديدة من تحليل المحتوى الذي تعرضه، وتتعرف على الظروف المحيطة؛ لتقديم أفضل محتوى محسن.

وتقول إل جي: إن ميزة التعرف على الكلام التي تتوفر الآن باللغة العربية تسهل الحصول على المعلومات بطريقة غير مسبوقة، إذ يكفي ببساطة التحدث أمام جهاز التحكم عن بُعد، دون الحاجة إلى أي أجهزة إضافية. وتتعرف التلفازات على سياق الكلام، وتستجيب للطلبات المعقدة بلغة طبيعية، دون أن تضطر المستخدم إلى تكرار سلسلة من الأوامر للحصول على النتائج المرجوة.

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وتفيد تقنية معالجة اللغات الطبيعية – التي أصبحت تتعرف على الكلام باللغة العربية – في التحكم الذكي بطرازات أجهزة التلفاز الجديدة المدعمة بالذكاء الاصطناعي من إل جي، وهي تشمل سلاسل تلفازات إل جي: “أوليد” OLED، و”نانوسيل” NanoCell، و”سمارت تي في” SmartTV. وتلبية لمجموعة واسعة من فئات المستخدمين؛ ستطلق إل جي تلفازاتها الجديدة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات خلال هذا الصيف، وستدعم اللغة العربية الفصحى، بالإضافة إلى اللهجتين السعودية والإماراتية. وتخطط إل جي أيضًا لتقديم دعم مماثل للهجة المصرية في وقت لاحق من العام الجاري. وإضافة إلى دعم اللغة العربية، سيتوفر في طرازات التلفاز لعام 2019 دعم مدمج للتعرف على الكلام بلغات أخرى، مثل الإنجليزية، والفرنسية، والبرتغالية، والإسبانية، والروسية.

وصممت إل جي التلفازات المدعمة بتقنية الذكاء الاصطناعي ThinQ لتمنح المستخدم مزايا متعددة، تشمل التحكم بالجهاز، والبحث عن المحتوى، ويتيح ذلك للمستخدم التحدث بلغة طبيعية، وإصدار الأوامر لتغيير القنوات، وتعديل مستوى الصوت، وضبط الإعدادات. أما وظيفة البحث عن المحتوى فتمكن المستخدم أيضًا من اكتشاف أحدث العروض على نتفليكس، ومقاطع الفيديو الرائجة على يوتيوب.