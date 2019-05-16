DJI تنافس GoPro عبر كاميرا Osmo Action

أعلنت شركة DJI الصينية، التي تهمين على السوق الاستهلاكية للطائرات بدون طيار، عن كاميرا Osmo Action، وهي أول كاميرا مخصصة للحركة من الشركة بسعر 349 دولارًا، والتي تمثل تحديًا لشركة GoPro الرائدة في السوق.

ويتبادر إلى الذهن الكاميرات المخصصة للحركة من شركة GoPro والطائرات بدون طيار من شركة DJI عندما يتعلق الأمر بتصوير الرياضة والحركة بالنسبة للمستهلكين.

وحاولت GoPro دخول عالم الطائرات بدون طيار، لكنها لم تحقق نجاحًا كبيرًا، والآن حان دور DJI لتجربة حظها في الكاميرا الصغيرة المخصصة للحركة، وذلك عبر كاميرا Osmo Action الجديدة.

وتتميز Osmo Action، المصممة لمنافسة كاميرا Hero 7 Black من GoPro من خلال الميزات والتسعير، بمستشعر بقياس 1/2.3 إنشًا قادر على التقاط صور بدقة 12 ميجابيكسل، وتصوير فيديوهات بدقة 4K و 4K HDR.

ويمكن تسجيل فيديوهات بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية باستخدام EIS، بينما تقتصر الفيديوهات بدقة 4K HDR على 30 إطارًا في الثانية، وتقول DJI: إنها ستراقب عن كثب تعليقات المستخدمين وستعمل على تحسين البرنامج مع التحديثات، إذا لزم الأمر.

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وتمتلك الكاميرا شاشة أمامية بقياس 1.4 إنشًا بسطوع يصل إلى 800 شمعة في المتر المربع، مما يجعل من السهل على المستخدم ضبط الصور بنفسه في ضوء الشمس المباشر، بالإضافة إلى شاشة خلفية أساسية تعمل باللمس بقياس 2.25 إنشًا، وبكثافة 300 بيكسلًا بالإنش.

كما هناك أغطية للعدسات، والتي تسمح باستبدال الزجاج المتشقق أو إضافة مرشح كثافة محايد أو مرشح كثافة مستقطب لتحسين أوضاع الإضاءة المختلفة.

وتعمل مرشحات الكثافة المحايدة على تغميق المشهد، مما يتيح تعريضًا ضوئيًا طويلًا بشكل أسهل أو تحكمًا أكثر دقة في سرعة الغالق، في حين تساعد المرشحات المستقطبة على التخلص من الانعكاسات.

وتبني شركة DJI أيضًا نظامًا بيئيًا من الملحقات، بما في ذلك مركزًا للشحن يمكنه شحن ثلاث بطاريات دفعة واحدة، ومقبضًا عائمًا للتحكم من أجل التأكد من أن الكاميرا لا تغوص في قاع المحيط.

وتأتي الكاميرا المخصصة للحركة مع ميزة المثبت الإلكتروني للصورة EIS، والذي يطلق عليه اسم RockSteady، كما أنها مقاومة للغبار، ومضادة للصدمات والسقوط من مسافة 5 أقدام، ومقاومة للماء حتى عمق 36 قدمًا.

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وزودوت الشركة الكاميرا بزر التبديل السريع Quick Switch، والذي يتيح التبديل بين أوضاع التصوير بسهولة، مثل الصور، والفيديو، والتايم لابس، والحركة البطيئة.

وفيما يلي بعض المواصفات الرئيسية الأخرى:

مستشعر بقياس 1/2.3 إنشًا، وبدقة 12 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة F2.8.

مجال الرؤية: 145 درجة.

أغطية عدسات قابلة للفك.

تصوير فيديوهات بدقة 4K/60FPS، و 4K HDR/30FPS، و 1080p/240FPS.

HDR

معدل البت: 100 ميغابت في الثانية.

وضع الصور الخام RAW.

شاشة خلفية بقياس 2.24 إنشًا.

سطوع يصل إلى 800 شمعة في المتر المربع.

عمر بطارية يصل إلى 63 دقيقة لتصوير 4K/60FPS، و 135 دقيقة لتصوير 1080p/240FPS مع إيقاف EIS.

تثبيت صورة إلكتروني EIS.

مقاومة الماء حتى 11 مترًا أو 60 مترًا مع غلاف خاص.

القدرة على بث لقطات حية عبر تطبيق الهاتف الذكي.

الوزن: 124 جرامًا.