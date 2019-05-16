أشارت العديد من الأبحاث، والدراسات مؤخرًا إلى مدى أهمية التأمل في تحسين الحالة النفسية، حيث يمكن أن يساعد في تقليل أعراض القلق، والاكتئاب، والإرهاق بشكل كبير، بالإضافة إلى فوائده الجسدية؛ حيث يساعد التأمل والتنفس العميق على خفض ضغط الدم، ويحفز على النوم الجيد، ويُحسن معدل ضربات القلب.

يُعد التأمل أحد الطرق المهمة لتدريب العقل على التركيز، وإعادة توجيه الأفكار، ولكن بالنسبة للكثير من الناس؛ من الصعب إيجاد الوقت، أو الطاقة للالتزام بممارسة منتظمة، لذلك يمكنك الاستعانة بأحد تطبيقات التأمل التي تساعدك على الممارسة يوميًا للوصول إلى الاسترخاء، والهدوء، والسلام الداخلي.

فيما يلي 7 تطبيقات تساعدك على التأمل، والتغلب على القلق:

1- تطبيق Stop, Breathe & Think:

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يساعدك هذا التطبيق على التحقق من مشاعرك يوميًا، ثم يُوصي بالتأملات القصيرة المُخصصة لحالتك، أو مقاطع فيديو لممارسة رياضة اليوجا، أو تمارين تنفس تُضبط حسب شعورك.

أهم ما يُميز هذا التطبيق هي أدوات التخصيص التي يدعمها، حيث تُساعد في تحليل حالتك المزاجية من خلال استطلاع قصير، ومن ثم يقدم لك التطبيق تأملات مخصصة لحالتك بناءً على النتائج.

كما يتيح لك التطبيق اكتشاف طرق مناسبة للاستمتاع بنوم أكثر هدوءًا؛ من خلال التسجيلات الصوتية، والتأملات، وتمارين التنفس المصممة خصيصًا للنوم، كما يمكنك من خلاله تتبع حالتك المزاجية يوميًا، وكذلك التقدم الذي تُحرزه.

التطبيق متاح لمستخدمي نظام أندرويد على متجر جوجل بلاي، وكذلك لمستخدمي نظام آي أو إس على متجر آيتيونز.

2- تطبيق Calm:

يتيح لك تطبيق Calm أكثر من 100 أسلوبِِ للتأمل، وتمارين للتنفس؛ لمساعدتك على التخلص من القلق، وتقليل التوتر، وتحسين النوم والعلاقات مع الآخرين، وأكثر من ذلك، كما يَضم التطبيق مكتبة كاملة من قصص النوم، مع قصص جديدة تُضاف كل أسبوع.

يضم التطبيق أيضًا الكثير من المقاطع الموسيقية الحصرية للمساعدة على التركيز، والاسترخاء، والنوم بشكل أفضل، مع إضافة مقاطع موسيقية جديدة أسبوعيًا، كما يتيح لك الاستمتاع بمقاطع فيديو مدتها 10 دقائق موجهة للتركيز على التأمل، وحركات استرخاء الجسم، والتخلص من التوتر.

يتراوح طول فترة التأمل من 3 دقائق إلى 25 دقيقة، وإذا كنت حريصًا على ممارسة تمرين يومي، فجرّب Daily Calm، وهو تمرين مدته 10 دقائق يمكنك التدرب عليه قبل بداية أو نهاية يومك.

التطبيق متاح لمستخدمي نظام أندرويد على متجر جوجل بلاي، وكذلك لمستخدمي نظام آي أو إس على متجر آيتيونز.

3- تطبيق Buddhify:

يتيح لك هذا التطبيق أكثر من 200 أسلوبِِ تأمل؛ للمساعدة في التغلب على تحديات الحياة، بما في ذلك القلق، والضغط النفسي، والأرق، والمشاكل الاجتماعية.

كما يضم التطبيق العديد من التمارين التي يمكنك القيام بها في أي وقت، فعلى سبيل المثال: هناك تمارين يمكنك القيام بها أثناء السفر، أو في مكان العمل، أو بعد الاستيقاظ مباشرة، أو عند الأكل ، وحتى عندما تستخدم الإنترنت.

يناسب هذا التطبيق المبتدئين، والمحترفين في التأمل، حيث تتراوح مدة الجلسات فيه؛ من 3 دقائق إلى 40 دقيقة حسب كل مستوى، كما يقدم التطبيق محتوى مخصصًا للأطفال يساعدك في تهدئتهم.

التطبيق متاح لمستخدمي نظام أندرويد على متجر جوجل بلاي، وكذلك لمستخدمي نظام آي أو إس على متجر آيتيونز.

4- تطبيق Insight Timer:

يقدم لك تطبيق Insight Timer؛ تأملات، ومحادثات طُورت من قِبل كبار خبراء التأمل، وعلماء الأعصاب، وعلماء النفس، وأساتذة من جامعات ستانفورد، وهارفارد، وأكسفورد، وغيرها، كما يضم مقطوعات موسيقية لفنانين عالميين، ليساعدك على التخلص من القلق، والإجهاد، والنوم بعمق.

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يوفر هذا التطبيق حوالي 15000 تمرين إرشادي مجاني للتأمل، من أكثر من 1000 مدرب، بالإضافة إلى إمكانية الوصول لحوالي 750 مقطوعة موسيقية.

يقدم لك التطبيق 10 تأملات مجانية جديدة موجهة يوميًا، لذلك فهو مناسب لكل من المبتدئين، والممارسين ذوي الخبرة.

كما يُعتبر هذا التطبيق فريدًا من نوعه؛ لأنه يتيح لك تصميم ممارسات تأمل مخصصة، تناسب احتياجاتك، واهتماماتك.

التطبيق متاح لمستخدمي نظام أندرويد على متجر جوجل بلاي، وكذلك لمستخدمي نظام آي أو إس على متجر آيتيونز.

5- تطبيق Simply Being:

يساعدك هذا التطبيق على ممارسة تمارين التأمل بسهولة، حيث يتيح لك الاختيار من بين 5 أنواع للتأمل، مع وجود خيار ممارسة التأمل بمفرده، أو مع موسيقى، أو مع أصوات الطبيعة، كما يمكنك أيضًا الاستماع إلى الموسيقى، أو أصوات الطبيعة وحدها.

يتمتع التطبيق بواجهة مستخدم سهلة، وبسيطة، حيث يتيح لك التحكم بطول مدة تمرين التأمل من 5 دقائق إلى 30 دقيقة حسب ما يناسبك.

التطبيق متاح لمستخدمي نظام أندرويد على متجر جوجل بلاي، وكذلك لمستخدمي نظام آي أو إس على متجر آيتيونز.

6- تطبيق Headspace:

يعتبر تطبيق Headspace من أهم تطبيقات التأمل، وأكثرها انتشارًا، حيث يمكنك اعتباره مدربًا شخصيًا افتراضيًا، يعلمك كيفية التأمل، والتنفس، والاستمتاع بالحياة.

يضم هذا التطبيق تمارين حول موضوعات مثل: التخلص من القلق، وتخفيف التوتر، وتحسين التنفس، والتركيز، وإذا لم تكن قد مارست تمارين التأمل من قبل فلا تقلق، حيث يضم التطبيق دورة أساسيات مجانية ستعلمك أساسيات التأمل والاسترخاء.

كما يوجد في التطبيق قسم كامل مخصص للنوم، وتأملات يومية حول موضوع جديد كل يوم، ويمكنك تتبع التقدم الذي تُحرزه، والوقت الذي تَقضيه في التأمل بسهولة.

ويمكنك من خلال هذا التطبيق إضافة أصدقائك لمارسة التأمل معك، كما يضم تأملات موجهة، وتمارين للأطفال، مع جلسات مخصصة لتعزيز الهدوء والتركيز.

التطبيق متاح لمستخدمي نظام أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي نظام آي أو إس على متجر آيتيونز.

7- تطبيق Happify:

طُور هذا التطبيق من قِبل كبار العلماء والخبراء في مجالات علم النفس، والعلاج السلوكي المعرفي؛ ليساعد في تقليل التوتر، والتغلب على الأفكار السلبية، من خلال توفير أدوات وميزات فعالة؛ لتحسين الرفاهية العاطفية.

يتضمن التطبيق تمارين تستغرق دقائق قليلة يمكنها أن تغير حياتك فعلًا، وتدريجيًا ستشعر بقدر أكبر من الرضا عن حياتك، وقدرة أكبر على مقاومة الأفكار السلبية.

يتمتع التطبيق بواجهة مستخدم سهلة وبسيطة، تتيح لك تتبع التقدم الخاص بك كل يوم، والمقارنة بين مهاراتك التي اكتسبتها.

التطبيق متاح لمستخدمي نظام أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي نظام آي أو إس على متجر آيتيونز.