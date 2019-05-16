سانديسك تبدأ بيع بطاقة ذاكرة microSD بسعة 1 تيرابايت

بدأت “سانديسك” SanDisk – العلامة التجارية التابعة لشركة “ويسترن ديجيتال” Western Digital – بيع أحدث بطاقات الذاكرة الخارجية من نوع “مايكرو إس دي” microSD، التي تمتاز بأنه توفر سعة كبيرة جدًا تبلغ 1 تيرابايت.

وكانت الشركة الأمريكية قد أعلنت خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي للجول MWC 2019 بمدينة برشلونة الإسبانية، أواخر شهر شباط/ فبراير الماضي عن أسرع بطاقة ذاكرة خارجية من نوع “يو إتش إس-آي مايكرو إس دي” UHS-I microSD بسعة تيرابايت.

وقالت الشركة حينئذ: إن بطاقة SanDisk Extreme UHS-I microSDXC الجديدة توفر سرعة وقدرة أعلى على تخزين ونقل كميات كبيرة من الصور ومقاطع الفيديو عالية الجودة على الهواتف، والطائرات بدون طيار، وكاميرات التصوير.

وتصل سرعة القراءة في بطاقة ذاكرة فلاش UHS-I microSD بسعة تيرابايت، SanDisk Extreme UHS-I microSDXC، إلى 160 ميجابايت في الثانية. أما سرعة الكتابة فتبلغ 90 ميجابايت في الثانية.

Advertisements

وبحسب ويسترن ديجيتال، فإن البطاقة الجديدة تتيح للعملاء نقل الملفات بسرعة تصل إلى نصف الوقت الذي تستغرقه بطاقات UHS-I microSD التقليدية المتوفرة في السوق حاليًا.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

يُشار إلى أن البطاقة الجديدة لا تتوفر بسعة تيرابايت فحسب، إذ تبدأ من 64 جيجابايت بسعر 16.49 دولارًا أمريكيًا، وصولًا إلى السعة العليا – 1 تيرابايت – بسعر 449.99 دولارًا أمريكيًا.