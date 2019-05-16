أعلنت شركة ون بلس OnePlus أول أمس رسميًا عن هاتفها الذكي المنتظر ون بلس 7 برو OnePlus 7 Pro، الذي يأتي بمواصفات رائعة، وسعر مناسب، حيث يبدأ سعر الهاتف من 669 دولارًا فقط، في حين أن أحدث الهواتف الذكية من آبل، أو سامسونج، أو هواوي تأتي بضعف هذا السعر.

يعمل هاتف OnePlus 7 Pro بأحدث معالجات كوالكوم، وأسرعها Snapdragon 855، حيث يوفر أداءً أعلى بنسبة 45% من سابقه، كما أنه يدعم الشحن السريع بقدرة 30 واطًا، ويضم نظامًا للتبريد السائل من أجل تمكين المستخدمين من اللعب لفترة أطول، وبناءً عليه فإن هذا الهاتف يجمع بين الأداء الفائق، والسعر المناسب، مما يجعله واحدًا من أهم الهواتف التي أُطلقت خلال عام 2019.

فيما يلي مراجعة شاملة لهاتف OnePlus 7 Pro.. المواصفات والمميزات والسعر:

التصميم، والشاشة:

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

يأتي هاتف OnePlus 7 Pro بتصميم أنيق من الزجاج، وينحني بسلاسة من الجهة الخلفية، ليتقابل مع الإطار المعدني الذي يأتي بلون الهيكل، ويتشابه الزجاج الأمامي المنحني مع هواتف سامسونج الرائدة بشكل واضح، كما يحتوي الهاتف على زجاج 3D Corning Gorilla Glass في كلا الجانبين؛ للحماية من الخدوش، والصدمات.

في الجهة الخلفية ستجد أن ون بلس استخدمت طلاءً غير لامع يتدرج أثناء تحريك الهاتف لأعلى، ويبدو كالمعدن، مع وجود كاميرا ثلاثية رأسية في منتصف الظهر، يظهر أسفلها العلامة التجارية للشركة.

وفي الجهة الأمامية للهاتف سنلاحظ عدم وجود أي نوتش Notch في الشاشة، حيث إن الكاميرا الأمامية عبارة عن كاميرا منبثقة، ومخفية ضمن هيكل الجهاز وتظهر فقط عند الحاجة إليها، والهدف من ذلك هو السماح للشركة بتمديد حواف الشاشة لتصل إلى حواف الجهاز دون أي فتحات أو نتوء للكاميرا، وتنحني الشاشة على الحواف اليسرى واليمنى إلى داخل الإطار تمامًا مثل: هواتف سامسونج جالاكسي الرائدة.

وقد أضاف التصميم الجديد لهاتف OnePlus 7 Pro نسبة أكبر للشاشة، بسبب عدم وجود أي نوتش Notch كما ذكرنا، مما جعل نسبة العرض إلى الارتفاع تصل إلى 19.5: 9، لذلك فهو أطول بشكل ملحوظ من هاتف جالاكسي إس 10 بلس Galaxy S10 Pluse، كما يزيد وزنه عنه بحوالي 30 جرامًا.

يأتي الهاتف بشاشة من نوع Fluid AMOLED، بمقاس 6.67 بوصات، وبدقة 1440 × 3120 بكسل، وبكثافة 512 بكسلًا في البوصة الواحدة، ويوجد مستشعر ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، والذي تقول وان بلس إنه أسرع بنسبة 64% مقارنة مع الهاتف السابق OnePlus 6T، كما أن المستخدم لن يحتاج سوى 0.21 ثانية لفتح الهاتف.

وتتيح لك هذه الشاشة الاستمتاع بتجربة عرض عالية الدقة QHD+، بمعدل تحديث قدره 90 هرتزًا، وبذلك تُعد من أوائل الشاشات، التي تقدم هذا المعدل في سوق الهواتف الذكية الموجهة للمستهلكين عامةً، وليس لعشاق الألعاب فقط، ولكن الهاتف لا يدعم منفذ السماعات التقليدي 3.5 ملم، ويعتمد على منفذ USB-C للشحن وتوصيل السماعات.

الأداء:

يعمل هاتف OnePlus 7 Pro بمعالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 855؛ ثماني النواة بتردد 2.84 جيجاهرتز، والمُصنع وفقًا لتقنية 7 نانومتر، ويوفر أداءً أعلى بنسبة 45% من الإصدار السابق Snapdragon 845، بالإضافة لتحسين وحدة معالجة الرسومات بنسبة 20%، وقدرة ذكاء اصطناعي أقوى 3 مرات، مع كفاءة أفضل في استهلاك الطاقة.

كما يضم الهاتف نظامًا للتبريد السائل مكون من 10 طبقات، موزعة بشكل إستراتيجي في جميع أنحاء الهاتف، ويتيح لك هذا النظام شحن الهاتف دون زيادة درجة الحرارة، حتى عند الشحن أثناء اللعب.

يأتي الهاتف بثلاث خيارات لذاكرة الوصول العشوائي RAM من نوع LPDDR4X، بسعة 6 أو 8 أو 12 جيجابايت، وخيارين لمساحة التخزين الداخلية من نوع UFS 3.0 2-LANE، بسعة 128 أو 256 جيجابايت، مع عدم دعم إضافة بطاقات الذاكرة الخارجية.

الكاميرا:

يأتي هاتف OnePlus 7 Pro بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية: بدقة 48 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/1.6، وتدعم التركيز التلقائي، والثانية: بدقة 16 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، ذات زاوية واسعة Ultra Wide، والثالثة: بدقة 8 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/2.4؛ من نوع Telephoto، مع دعم تقريب بصري 3x.

تدعم الكاميرا بعض ميزات الذكاء الاصطناعي التي تعمل على تحسين الصور لحظة التقاطها، وضبط السطوع، وتسليط الضوء على التفاصيل، وتعزيز الوضوح، كما يُعد الوضع الليلي الذكي الذي يُسمى Nightscape 2.0 فعالاً في الكشف عن مزيد من التفاصيل في لقطات الإضاءة المنخفضة دون التضحية بالجودة أو التفاصيل.

أهم ما يُميز هاتف OnePlus 7 Pro هي الكاميرا الأمامية المنبثقة التي أضافت للتصميم الكثير من التميز والأناقة، بالإضافة إلى أنها ساعدت في تحسين الواجهة الأمامية للهاتف، وإلغاء وجود أي نوتش في الشاشة لتمتد من الحافة للحافة.

وتقول الشركة المنتجة للهاتف: “إن الكاميرا المنبثقة يمكن استخدامها أكثر من 150 مرة يوميًا، لمدة 5 سنوات ونصف، دون تعرضها للتلف”.

يأتي الهاتف بكاميرا أمامية أحادية العدسة مخفية ضمن هيكل الجهاز، بدقة 16 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وتدعم ميزة Auto-HDR.

البطارية، ونظام التشغيل:

يعمل هاتف OnePlus 7 Pro ببطارية سعتها 4000 ميلّي أمبير/الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع الخاصة بالشركة Warp Charge، والتي تسمح بشحن البطارية بنسبة 50% في غضون 20 دقيقة فقط.

كما يعمل الهاتف بنظام أندرويد 9 باي Android 9.0 Pi، المُعتمد على واجهة المستخدم OxygenOS 9، الخاصة بشركة ون بلس، والتي طورتها ليسهل استخدامها، حيث تتيح لك إيماءات التنقل المحدثة الوصول إلى جميع التطبيقات، والخدمات المفضلة لديك بنقرة واحدة، وتوفر لك الكثير من خيارات التخصيص.

السعر، والتوافر:

تعتزم شركة ون بلس طرح هاتف OnePlus 7 Pro خلال يومين، بثلاثة ألوان هي: الأسود، والأزرق، والذهبي، وذلك بسعر:

669 دولارًا للنسخة ذات سعة التخزين الداخلية 128 جيجابايت، وذاكرة الوصول العشوائي بسعة 6 جيجابايت.

699 للنسخة ذات سعة التخزين الداخلية 256 جيجابايت، وذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8جيجابايت.

749 دولارًا ا للنسخة ذات سعة التخزين الداخلية 256 جيجابايت، وذاكرة الوصول العشوائي بسعة 12جيجابايت.

المواصفات OnePlus 7 Pro المعالج Snapdragon 855 من كوالكوم. مساحة التخزين الداخلية 128 و256 جيجابايت، من نوع UFS 3.0. ذاكرة الوصول العشوائي RAm Advertisements 6 و8 و12 جيجابايت. الشاشة 6.67 بوصات بدقة 1440 × 3120 بكسل، ومن نوع Fluid AMOLED، وبكثافة 512 بكسلًا في البوصة الواحدة. بطاقة الرسوميات Adreno 640. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية: بدقة 48 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/1.6، وتدعم التركيز التلقائي، والثانية: بدقة 16 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، ذات زاوية واسعة Ultra Wide، والثالثة: بدقة 8 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/2.4؛ من نوع Telephoto، مع دعم تقريب بصري 3x. تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، أو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30/60/240 إطارًا في الثانية، أو بدقة 720 بكسل بمعدل 480 إطارًا في الثانية. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة مخفية ضمن هيكل الجهاز، بدقة 16 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، تدعم ميزة Auto-HDR. بطاقة الذاكرة الخارجية لا يدعم. السمات البيومترية مستشعر لبصمة الإصبع مدمج في الشاشة. البطارية 4000 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السريع. الألوان الأسود، والأزرق، والذهبي. نظام التشغيل أندرويد 9.0 باي بواجهة المستخدم OxygenOS 9. الوزن 206 جرامات. الأبعاد 162.6 × 75.9 × 8.8 مم. السعر يبدأ من 669 دولارًا.