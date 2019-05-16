موتورولا تعلن عن هاتف One Vision بسعر مميز

أعلنت شركة موتورولا اليوم الأربعاء عن هاتفها الذكي الجديد “ون فيجين” One Vision، الذي يمتاز بأنه يقدم شاشة سينمائية طويلة، بالإضافة إلى كاميرا خلفية بدقة 48 ميجابكسل، وأخرى أمامية ضمن الشاشة.

ويقدم هاتف “ون فيجين” الجديد شاشة بقياس 6.3 بوصات، وبدقة 2,520×1,080 بكسل؛ مع نسبة أبعاد 21:9. وهو يأتي بسماكة 8.7 ميليمترات، ويزن 180 جرامًا.

ويضم الهاتف، الذي يمتاز أيضًا بأنه يعمل بالنسخة الخام من نظام أندرويد 9 باي، معالجًا ثماني النوى من نوع “سامسونج إكسينوس 9610” بتردد 2.2 جيجاهرتز، كما يضم بطارية بسعة 3,500 ميلي أمبير/ ساعة؛ تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 14 واطًا.

ويقدم “ون فيجين” ذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، مع إمكانية التوسعة، حتى 512 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD. ويأتي مع حساس بصمة على ظهره.

ويمتاز الجهاز أيضًا بكاميرته الخلفية المزدوجة، وتبلغ دقة الرئيسية منها 48 ميجابكسل، مع مثبت صورة بصري OIS، إلى جانب كاميرا ثانوية لتصوير العمق بدقة 5 ميجابكسل. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 25 ميجابكسل.

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