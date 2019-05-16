ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا يحظر هواوي من سوق الاتصالات…

وقّع الرئيس دونالد ترامب يوم الأربعاء على أمر تنفيذي يعلن فيه عن حالة طوارئ وطنية تُمنع بموجبه الشركات الأمريكية من استخدام معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تصنعها الشركات التي تشكل خطرًا على الأمن القومي، مما يمهد الطريق لحظر ممارسة الأعمال التجارية مع شركة هواوي.

ويستلزم الأمر التنفيذي “قانون القوى الاقتصادية الدولية في حالات الطوارئ”، الذي يمنح الرئيس سلطة تنظيم التجارة استجابةً لحالة طوارئ وطنية تهدد الولايات المتحدة. ويوجه الأمر وزارة التجارة – التي تعمل مع الوكالات الحكومية الأخرى – لوضع خطة للتنفيذ في غضون 150 يومًا.

وقال أعضاء في الكونغرس: إن الأمر يستهدف الشركات الصينية، مثل: هواوي، التي يقول مسؤولو المخابرات الأمريكية: إنها يمكن أن تستخدمها الدولة الصينية للتجسس على الدول الغربية.

وقال السناتور الجمهوري بن ساس: “إن جوهر صادرات الصين هو التجسس، ولا يعدو التفريق بين الحزب الشيوعي الصيني وشركات القطاع الخاص الصينية كونه مجرد خيال”. وقال السناتور تيد كروز: إن الأمر سيساعد على حماية شبكات الجيل الخامس من هواوي.

وقال وزير التجارة الأمريكي (ويلبر روس): إن الأمر – الذي يخضع للمراجعة منذ أكثر من عام – يهدف إلى حماية سلسلة التوريد من “الخصوم الأجانب في سلسلة توريد الخدمات، وتقنية المعلومات والاتصالات في البلاد”.

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ومع أن الأمر التنفيذي لا يذكر أي دولة أو شركة على وجه التحديد، لكن المسؤولين في الولايات المتحدة سبق أن وصفوا هواوي بأنها “تهديد”، وحشدوا الحلفاء وحثوهم على عدم استخدام معدات شبكة هواوي في شبكات الجيل الخامس.

ويأتي الأمر التنفيذي في وقت حساس في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، إذ يرفع أكبر اقتصادين في العالم التعريفات الجمركية في معركة بشأن ما يصفه المسؤولون الأمريكيون بالممارسات التجارية غير العادلة للصين.

وتعتقد واشنطن أن المعدات التي تصنعها هواوي يمكن أن تستخدمها الدولة الصينية للتجسس. ومن جانبها، نفت هواوي هذه الادعاءات أكثر من مرة.