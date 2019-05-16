تكنولوجيا: LG تعلن عن تطوير شريحة الذكاء الإصطناعي التي تستهدف بها الأجهزة المنزلية الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة LG عن تطوير شريحة للذكاء الإصطناعي تهدف بها دعم الأجهزة المنزلية الذكية خلال الفترة القادمة، مع تحسين آداء معالجة البيانات في هذه الأجهزة.

تستعد شركة LG لدعم الجيل القام من الأجهزة المنزلية الذكية بتقنيتها الخاصة في شريحة الذكاء الإصطناعي التي بدأت الشركة تطويرها، حيث تتميز الشريحة بمحرك LG العصبي الذي يأتي مدمج في الشريحة والذي يعد وحدة معالجة الذكاء الإصطناعي التي تعتمد على خوارزمية التعلم العميق والتي تعمل على تحسين كفاءة معالجة البيانات.

ومن المقرر أن تدعم هذه الشريحة تقنية الذكاء الإصطناعي المرئي الذي يمكن له إدراك الموقع المحيط، وأبعاد المساحة، والأشياء إلى جانب الأشخاص، من جانب أخر تعمل تقنية الذكاء الإصطناعي الصوتي على إدراك الضوضاء المحيطة وتميزها عن صوت المستخدم.

يمكن أيضاً لشريحة الذكاء الإصطناعي التي يتم تطويرها من LG أن تعمل جمع بيانات الفيديو والمحتوى الصوتي لإدراك التغييرات في سلوك المستخدم ومن ثم عرض مقترحات لدعم المستخدم وفقاً للموقف والسلوك الذي تم إدراكه.

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أيضاً من المقرر أن تعمل شريحة الذكاء الإصطناعي على حماية الأجهزة الذكية حتى في حالة عدم إتصالها بشبكة الإنترنت، حيث يعمل محرك آمان في الشريحة على حماية البيانات ومعلومات خاصة بالمنتج.

كما تتميز الشريحة أيضاً بمحرك خاص لإدارك الصور، ومعالجة الصور أيضاً وتعديل أي تشويش للعدسات بهدف دعم إنتاج صور بأعلى سطوع وبوضوح حتى مع الإضاءة المنخفضة.

يذكر أن LG تخطط لدمج شريحة الذكاء الإصطناعي في الجيل القادم من أجهزتها المنزلية الذكية، ومن بينها الغسالات الذكية، الثلاجات الذكية، المنظفات الآلية والمكيفات الهوائية، كما تستعد LG للتوسع لدفع شريحة الذكاء الإصطناعي لمزيد من العلامات التجارية والشركات خلال الفترة القادمة.

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