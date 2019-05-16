تكنولوجيا: تقرير يكشف عن تطورات إصلاح مشكلة هاتف Galaxy Fold

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت العملاق الكوري خلال الفترة الماضية في إصلاح المشكلات التي جاءت في وحدات المعاينة لهاتف Galaxy Fold والتي تم إستبدالها إستعداداً لإطلاق الهاتف للمستخدمين، وفي تقرير جديد اليوم كشف عن تطورات إصلاح شاشة الهاتف والمشكلات الأخرى.

واجهت شركة سامسونج عقبات في إطلاق هاتف Galaxy Fold للمستخدمين بعد ظهور عيوب في وحدات المعاينة، مما أدى إلى تأجيل بدء شحن وحدات Galaxy Fold دون تحديد موعد أخر للمستخدمين.

وفي تقرير خرج من كوريا اليوم تم إستعراض التطورات التي توصلت إليها سامسونج في إصلاح ومعالجة مشكلات الهاتف، حيث أشار التقرير إلى أن سامسونج وجهت تركيزها بشكل رئيسي إلى إصلاح اثنان من العيوب الرئيسية في وحدات الهاتف.

وتأتي المشكلة الأولى في هاتف Galaxy Fold في الأجزاء المحطمة التي وجدت أسفل الشاشة والتي وصلت إلى الفواصل وأدت إلى عدم صلاحية الشاشة للعمل أو الطي والتمديد على الوجه الأمثل.

Advertisements

بينما تأتي المشكلة الثانية في الطبقة الواقية للشاشة والتي يتم إزالتها بسهولة مما يؤدي إلى إتلاف الشاشة، وفي تطور إصلاح المشكلة الأولى في فواصل الشاشة تعمل سامسونج على خفض جزء فواصل الشاشة في هاتف Galaxy Fold لمنع تعرض الفواصل للأتربة وما إلى ذلك من أسباب تؤدي إلى تعطل عمل الفواصل عن العمل.

بينما تحاول سامسونج معالجة مشكلة سهولة إزالة الطبقة الواقية للهاتف عن طريق ثني نهايات الطبقة إلى الداخل مما يشكل صعوبة في إزالتها من قبل المستخدمين، هذا إلى جانب ملصق تحذيري للمستخدمين يشير إلى خطورة إزالة هذه الطبقة.

يذكر أن سامسونج لم تعلن حتى الآن عن موعد محدد لإطلاق وحدات هاتف Galaxy Fold للمستخدمين، إلا أن هذا التقرير قد يشير إلى إقتراب موعد إطلاق الهاتف بالفعل.

المصدر

اعلان

