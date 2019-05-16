الكاميرا الخلفية الثلاثية تقود الهاتف OnePlus 7 Pro لمنصة التتويج في إختبارات DxOMark

فاطمة أيت طالب - دبي - قام فريق DxOMark بالتشويق لمراجعته الخاصة لكاميرا الهاتف OnePlus 7 Pro، والآن قام هذا الفريق بنشر هذه المراجعة كاملة على موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت. الهاتف الرائد الأحدث من شركة OnePlus حصل على تقييم إجمالي قدره 111 نقطة، مما يجعل يتواجد أسفل كل من Huawei P30 Pro و Galaxy S10 5G اللذان حصلا على التقييم 112.

كما قد تتوقع، فالهاتف OnePlus 7 Pro حقق نتائج ممتازة في جميع الفئات الفرعية للصور والفيديوهات من DxOMark. وقد إتضح أن الهاتف الرائد الجديد يمتاز بنطاق ديناميكي واسع يحافظ على العناصر البارزة بالإضافة إلى تفاصيل الظلال، والتعرض الممتاز، والتباين الجيد في جميع ظروف الإضاءة.

يعتبر ” إعادة إنتاج الألوان ” رائعًا، وخاصة بالنسبة للصور الملتقطة في الهواء الطلق المشمس، حيث يظل توازن اللون الأبيض محايدًا ويؤدي التشبع القوي إلى تدرجات لونية نابضة بالحياة. يتم التحكم بشكل جيد في مقايضة النعومة بالضوضاء مع الإحتفاظ بالكثير من التفاصيل. يكون ذلك واضحًا أكثر في المشاهد الخارجية أو ذات الإضاءة الساطعة، حيث تكون الضوضاء بالكاد مرئية. من ناحية أخرى، يتم فقدان بعض النعومة في الظروف التي تكون فيها الإضاءة منخفضة بحيث تكون الضوضاء ملاحظة في الأجزاء المظلمة من الصورة.

عندما يتعلق الأمر بطمس الخلفية في الصور، فإن الهاتف OnePlus 7 Pro ينافس Galaxy S10 5G و Huawei P30 Pro اللذان يملكان أفضل أوضاع Portrait Mode. يمكنك الحصول على تقدير جيد للعمق، وطمس الخلفية مع التركيز بشكل دقيق على العنصر الرئيسي في الصورة.

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الكاميرا المقربة في الهاتف OnePlus 7 Pro تقدم نتائج مماثلة من المسافات القريبة، ولكن الضوضاء تكون ملاحظة بعض الشيء مقارنة مع الصور العادية مع العلم بأن الألوان تكون أيضًا غير مشبعة قليلاً. بغض النظر عن ذلك، يبقى مستوى التفاصيل جيد. ومع ذلك، في حالة مسافات التقريب الطويلة، تتدهور جودة الصورة بسرعة مقارنة مع الهاتف Huawei P30 Pro الذي يمتاز بالكاميرا المقربة التي تستند على مبدأ المنظار والتي توفر التقريب الهجين البالغ خمسة أضعاف.

وضع تسجيل الفيديو يبدو جيدًا أيضًا في الهاتف OnePlus 7 Pro، فالفيديوهات المسجلة بهذا الهاتف تحافظ على التفاصيل الدقيقة، كما أن نظام الضبط التلقائي للصورة يظل جيدًا. ومع ذلك، يبقى نظام تثبيت الصورة أقل كفاءة في تقليل إهتزاز الكاميرا الناتج عن المشي، على الأقل مقارنة مع الهواتف المنافسة.

الفيديوهات المسجلة بإستخدام الهاتف OnePlus 7 Pro تكون ” ساطعة ومثيرة ” في معظم الحالات، ولكن اللقطات تصبح مظلمة قليلاً في البيئات المنخفضة الإضاءة بشدة. وبالإضافة إلى ذلك، يظل النطاق الديناميكي محدودًا قليلاً في البيئات التي يكون فيها التباين عاليًا. الألوان غنية وحيوية وخاصة عندما تقوم بالتصوير في الهواء الطلق. يظل توازن اللون الأبيض دقيقًا حتى في ظل تغيرات الإضاءة أو المشهد. عمومًا، يمكنكم إلقاء نظرة على المراجعة كاملة من خلال هذا الرابط هنا.