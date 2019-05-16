شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل وفيس بوك وتويتر يوافقون على تطبيق قواعد جديدة للحد من المحتوى الارهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت خمس من أكبر شركات التكنولوجيا فى العالم على تطبيق تدابير جديدة للمساعدة فى القضاء على محتوى العنف والإرهاب من الإنترنت، إذ اتفقت أمازون وفيس بوك وجوجل ومايكروسوفت وتويتر على خطة عمل من تسع نقاط عقب اجتماع Christchurch Call to Action مع قادة العالم وشركات التكنولوجيا فى باريس.

ووفقا لموقع "مترو" البريطانى، كان الاجتماع، الذى استضافه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء النيوزيلندى جاسيندا أرديرن، ردًا على الهجوم الإرهابى على مسجد كرايستشيرش فى مارس، والذى قتل فيه 51 شخصًا، وتم بثه عبر الإنترنت ومشاركته على نطاق واسع.



اجتماع قادة العالم

ومع ذلك أوضح البيت الأبيض يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة لن تدعم الخطط، إذ قال فى بيان: "تقف الولايات المتحدة مع المجتمع الدولى فى إدانة المحتوى الإرهابى والعنيف المتطرف على الإنترنت بأقوى العبارات، وفى حين أن الولايات المتحدة ليست فى وضع يسمح لها حاليًا بالانضمام إلى المصادقة، إلا أننا نواصل دعم الأهداف العامة الواردة فى النداء.

وفى بيان مشترك، قالت شركات التكنولوجيا أن كلا منها سيتخذ خطوات فردية لتحسين سياساتها بشأن المحتوى العنيف، وكذلك زيادة التعاون من أجل مكافحة انتشار هذا المحتوى.