شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة بريطانية تطور ذكاء اصطناعيا قادرا على معرفة شخصيتك من طريقة كلامك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طورت شركة Nationwide البريطانية نظام ذكاء اصطناعى يمكنه تشكيل وجهات نظر عن الأشخاص عن طريق تحليل طريقة كلامهم، إذ سيتم استخدام اللغة والمفردات المستخدمة من قبل العملاء الذين يبحثون عن المساعدة فى حسابات الرهن أو الادخار لإنشاء ملف تعريف.

وسيقوم النظام بتخصيص محادثة تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر، مع العميل المحدد من خلال "شخصيته الصوتية"، وسيستخدم برنامج الذكاء الاصطناعى، الذى طورته شركة Scaled Insights، بالشراكة مع المستشفيات للمساعدة فى التواصل مع المرضى فى علاج السمنة، وغيرها من الاستخدامات، مثل توفير خدمات العملاء والبنوك والخدمات العامة.

وتعمل برمجة هذا النظام على استخدام الجمل المفيدة وليس محاكاة أو معرفة لهجة الفرد، وتختلف طبيعة المحادثات من شخص لأخر فعلى سبيل المثال محادثة مع الأمير تشارلز تختلف تماماً عن محادثة مع رجل متزوج فى الـ70 من عمره.

وسيحلل النظام أكثر من 130 متغيرا من أنماط تحدث الفرد ويقيمه من واحد إلى مئة، ليكون قادرا بعد ذلك على معرفة سمات شخصية كل فرد تماماً.