انت الان تتابع تفاصيل خبر "هواوي" مهددة بالإدراج على اللائحة السوداء في أمريكا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 16 مايو 2019 11:55 صباحاً - تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية إدراج عملاق التكنولوجيا الصيني شركة "هواوي"، المتخصصة بالاتصالات، على القائمة السوداء.

وذكرت وكالة "رويترز" أنّ وزارة التجارة الأمريكية ستدرج شركة "هواوي" الصينية على القائمة السوداء، و70 من وحداتها؛ لـ "أنشطتها الموجهة ضد الأمن القومي الأمريكي".

وأمس الأربعاء، وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمراً تنفيذياً بإعلان حالة الطوارئ على مستوى البلاد، ومنع الشركات الأمريكية من استخدام أجهزة اتصالات من صنع شركات تمثل خطراً على الأمن القومي، مما يمهد السبيل أمام حظر التعامل مع "هواوي تكنولوجيز" الصينية.

جديرٌ بالذكر أن الأمر التنفيذي لم يشر إلى شركة بعينها أو بلد، لكن يعتقد أنه موجه بشكل أساسي ضد الصين وشركة هواوي.

لكن في المقابل نفت واشنطن أن يكون المرسوم الجديد الذي وقعه دونالد ترامب بشأن حماية تكنولوجيا المعلومات موجهاً ضد "هواوي تكنولوجيز" أو الصين.

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من جانبه قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية: إنّ "المرسوم وقع ليس بحق شركة أو دول محددة"، مؤكداً أن الحديث يدور بشكل خاص عن حماية الجيل القادم من الاتصالات، وفق المصدر ذاته.

وتتهم أستراليا والولايات المتحدة شركة "هواوي" بالتجسس لجمع معلومات تقنية وأسرار من خلال أجهزتها الإلكترونية المستخدمة في مختلف أنحاء العالم، وهو ما تنفيه الصين بشكل قاطع، مؤكدة أنه لم يتم تقديم أي دليل حتى الآن على هذه الاتهامات.

وفي مارس الماضي، أفادت الأنباء بأن الاتحاد الأوروبي لن يطالب دوله الأعضاء بحظر "هواوي" من شبكاتها اللاسلكية، وهو ما يشكل رفضاً لتحذيرات الولايات المتحدة من أن شركة الاتصالات الصينية تشكل تهديداً للأمن القومي.

وكانت الولايات المتحدة قد ضغطت على الحلفاء في الاتحاد الأوروبي من أجل حظر "هواوي"، قائلة: إنّ "معداتها يمكن أن تستخدمها الحكومة الصينية للتجسس".

ورفضت الشركة الصينية بشدةٍ هذه المزاعم، ورفعت دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية في وقت سابق من مارس، تتعلق بهذه الادعاءات.