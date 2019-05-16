انت الان تتابع تفاصيل خبر "HP" تسدل الستار عن لابتوب للألعاب بشاشة مزدوجة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 16 مايو 2019 11:55 صباحاً - أسدلت الشركة الأمريكية المتخصصة في مجال الحاسوب "HP" الستار عن أول جهاز حاسب محمول للألعاب بشاشة مزدوجة بقياس 15 إنشاً.

ويشتمل الحاسب، وفق ما نشر موقع "البوابة العربية للأخبار التقنية، اليوم الأربعاء، على معالجات "إنتل Core i9-9880H" من الجيل التاسع، بتردد يصل إلى 5 جيجا هيرتز.

ويحتوي على رسوميات إنفيديا "NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q"، مع 8 جيجابايت من "VRAM"، و"NVIDIA G-Sync".

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كما يتميز الحاسب الجديد بذاكرة وصول عشوائي بسعة 32 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية من نوع "SSD"، وبحجم 2 تيرابايت.

وتبلغ سماكة الحاسب قرابة 20 ميليمتراً فقط، لكن الشركة لم تذكر وزنه، ولا عمر البطارية، ويمكن توقع أن تؤثر الشاشة الثانية سلباً في هذين الأمرين، وفق الموقع.

ويبدأ سعر الحاسب من 2100 دولار لنسخة "Intel i7-9750H HC"، و16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية من نوع SSD.

أما نسخة 1 تيرابايت من مساحة التخزين الداخلية من نوع SSD، وبطاقة رسوميات "RTX 2080 Max-Q"، فيبلغ سعرها 2700 دولار أمريكي.