شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليابان تعلن خطة جديدة تزامنا مع اقتراب إطلاق الجيل الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطط وزارة الاتصالات اليابانية لإطلاق حوالى 10 مليارات من أرقام الهواتف المكونة من 14 رقمًا بدءاً من الكود "020" وذلك مع اقتراب عصر الجيل الخامس 5G .

وذكرت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية على الإنترنت أنه مع تسويق الجيل الخامس تقترب سريعاً الاتصالات المتنقلة فائقة السرعة، لذا من المتوقع أن تنفد الأرقام المكونة من 11 رقماً فى وقت مبكر من السنة المالية 2022 .

وتم اقتراح خطة إدخال الأرقام الجديدة بحلول نهاية 2021 على أقصى تقدير، وذلك فى اجتماع عقد مؤخرًا لفريق من الخبراء، وحاز على قبول شركات تشغيل الهاتف المحمول الثلاثة الكبرى.