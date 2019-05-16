مصراوي
قال محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الموجة شديدة الحرارة التي تتعرض لها البلاد حاليا، جاءت بسبب قدوم كتلة هوائية من الجزيرة العربية وامتداد منخفض السودان.
وأضاف شاهين في تصريحات لمصراوي، أن درجة الحرارة تصل ذورتها اليوم الخميس، مع انتشار كثيف للشبورة المائية في الصباح الباكر بالطرق الزراعية والمسطحات المائية.
وطالب شاهين، بتجنُب الخروج وقت الظهيرة، والابتعاد عن أشعة الشمس والالتزام بارتداء الملابس الخفيفة والقبعات أثناء التجول في الشوارع، أو التواجد في العمل...
كانت هذه تفاصيل خبر تجنبوا الخروج وقت الظهيرة.. الأرصاد توجه تحذيرات للمواطنين بشأن طقس الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.