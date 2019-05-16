تجنبوا الخروج وقت الظهيرة.. الأرصاد توجه تحذيرات للمواطنين بشأن طقس الخميس

مصراوي

قال محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الموجة شديدة الحرارة التي تتعرض لها البلاد حاليا، جاءت بسبب قدوم كتلة هوائية من الجزيرة العربية وامتداد منخفض السودان.

وأضاف شاهين في تصريحات لمصراوي، أن درجة الحرارة تصل ذورتها اليوم الخميس، مع انتشار كثيف للشبورة المائية في الصباح الباكر بالطرق الزراعية والمسطحات المائية.

وطالب شاهين، بتجنُب الخروج وقت الظهيرة، والابتعاد عن أشعة الشمس والالتزام بارتداء الملابس الخفيفة والقبعات أثناء التجول في الشوارع، أو التواجد في العمل...