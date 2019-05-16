مصراوي
قالت شركة "فيسبوك" إنها ستشدد القواعد المتعلقة بميزة البث المباشر عبر منصتها، وذلك وسط دعوات إلى الحد من العنف على الإنترنت، في أعقاب مذبحة "كرايست تشرتش" في نيوزيلندا.
وكان مسلح قد قُتل 51 شخصًا في مسجدين بمدينة كرايست تشرتش في نيوزيلندا في 15 مارس الماضي، وقد بث جريمة القتل مباشرةً على "فيسبوك". وكان هذا أسوأ حادث إطلاق نار في نيوزيلندا، وأثار دعوات تحث شركات التقنية على بذل المزيد من الجهد لمكافحة التطرف على خدماتها.
وقالت "فيسبوك" اليوم في منشور على مدونتها: "إنها سوف تبدأ تطبيق سياسة الفرصة الوحيدة لاستخدام ميزة...
كانت هذه تفاصيل خبر منعًا لتكرار مذبحة نيوزيلندا.. «فيسبوك» تشدد قواعدها على البث المباشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.