منعًا لتكرار مذبحة نيوزيلندا.. «فيسبوك» تشدد قواعدها على البث المباشر

مصراوي

قالت شركة "فيسبوك" إنها ستشدد القواعد المتعلقة بميزة البث المباشر عبر منصتها، وذلك وسط دعوات إلى الحد من العنف على الإنترنت، في أعقاب مذبحة "كرايست تشرتش" في نيوزيلندا.

وكان مسلح قد قُتل 51 شخصًا في مسجدين بمدينة كرايست تشرتش في نيوزيلندا في 15 مارس الماضي، وقد بث جريمة القتل مباشرةً على "فيسبوك". وكان هذا أسوأ حادث إطلاق نار في نيوزيلندا، وأثار دعوات تحث شركات التقنية على بذل المزيد من الجهد لمكافحة التطرف على خدماتها.

وقالت "فيسبوك" اليوم في منشور على مدونتها: "إنها سوف تبدأ تطبيق سياسة الفرصة الوحيدة لاستخدام ميزة...