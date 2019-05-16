مصراوي
كشف الدكتور محمد جاد القاضي، عميد المعهد القومي للفلك، أن الشبكة القومية للزلازل رصدت هزة أرضية في تمام الساعة 6.52 دقيقة بتوقيت القاهرة وقت الإفطار، بقوة 4.8 على مقياس ريختر شرق منطقة البحر المتوسط شعر به بعض المواطنين وتحديدًا في محافظتي دمياط وبورسعيد، مؤكدًا في الوقت نفسه عدم تأثير تلك الهزة على المنشآت.
وأضاف القاضي، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن "الشبكة ترصد يوميا زلازل لكنها بمقياس منخفض يقل عن 3 عللا مقياس ريختر لكن لا يتم الإعلان عنها لعدم شعور المواطن بها، موضحًا أن "زلزال اليوم ليس له أي توابع بحرية أو موجات...
كانت هذه تفاصيل خبر «ساعة الفطار».. «القومي للفلك» يعلن تعرض محافظتي بورسعيد ودمياط لزلزال بقوة 4.8 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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