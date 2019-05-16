تكنولوجيا: موتورولا تقدم هاتف One Vision بأبعاد 21:9 ورقاقة معالج Exynos وسعر 335 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة موتورولا مؤخراً عن هاتف One Vision الذي يضم رقاقة معالج سامسونج Exynos، ويتميز بشاشة بأبعاد 21:9 مع ثقب في الشاشة، كما ينطلق إلى الأسواق بسعر 335 دولار.

يعد هاتف One Vision أحد هواتف هذا العام المتوسطة الذي يأتي كأحد هواتف Android One، ويتميز بشاشة cinematic مع أبعاد 21:9.

وينطلق هذا الإصدار بشاشة مميزة بحجم 6.3 إنش مميزة بجودة عرض FHD بلس، كما يأتي الهاتف بتصميم ثقب الشاشة في الجانب الأيسر إلى أعلى الشاشة حيث يضم ثقب الشاشة مستشعر بدقة 25 ميجا بيكسل.

كما تقدم موتورولا هاتف One Vision بكاميرة خلفية مزدوجة مميزة بمستشعر رئيسي 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/1.7، والذي يدعم إنتاج صور بدقة 12 ميجا بيكسل، مع مستشعر لعمق التصوير بدقة 5 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2، كما تدعم الكاميرة تقنية الذكاء الإصطناعي في تثبيت الصورة ونمط Night Vision للتصوير الليلي.

Advertisements

ويأتي مستشعر البصمة في هاتف One Vision في الجهة الخلفية للهاتف الذي يضم شعار موتورولا، ويدعم الهاتف رقاقة معالج Exynos 9609 من سامسونج مع 8 من الأنوية تنقسم إلى 4 من أنوية Cortex-A73 بسرعة 2.2GHz و4 من أنوية Cortex-A55 بسرعة 1.7GHz، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام.

ويعد هاتف One Vision أحد هواتف Android One ويأتي بنظام تشغيل Android Pie، كما يأتي الهاتف بسعة تخزين 128 جيجا بايت، ويتميز بفتحة تدعم اثنان من شرئح SIM أو شريحة واحدة مع بطاقة microSD.

كما يأتي هاتف One Vision مع بطارية بقدرة 3500 mAh يدعمها تقنية الشحن السريع مع شاحن TurboPower بقدرة 15W، ومن المقرر أن ينطلق الهاتف بألوان متدرجة من الأزرق والبرونزي على أن يتوفر بسعر 335 دولار.

المصدر

اعلان

