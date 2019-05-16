مايكروسوفت تنبه الجميع لوجود ثغرة أمنية خطيرة في إصدارات Windows القديمة

فاطمة أيت طالب - دبي - هناك سبب وجيه للترقية إلى أحدث الإصدارات من البرمجيات كلما كان ذلك ممكنًا. هذا لأنه من أجل إدارة الموارد، فإن معظم المطورين يفضلون التركيز على برمجياتهم الأحدث بدلاً من البرمجيات القديمة. مثال على ذلك هو نظام Windows من شركة مايكروسوفت، فهذه الأخيرة تتوقف في بعض الحالات عن تحديث الإصدارات القديمة من نظام التشغيل هذا.

هذا يعني أنه مع مرور الوقت، قد يكتشف القراصنة ثغرات أمنية جديدة لن يتم تصحيحها بعد وقد يستفيدون منها، كما هو الحال الآن مع Windows XP و Windows 7 و Windows Server 2003 و Windows Server 2008 R2 و Windows Server 2008. أعلنت مايكروسوفت مؤخرًا أن هذه الإصدارات من نظام Windows عرضة للهجمات الإلكترونية التي تتم عن بُعد من خلال Remote Desktop Service الموجودة في هذه الإصدارات من Windows.

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ووفقا لشركة مايكروسوفت، فقد صرحت بالقول : ” هذه الثغرة الأمنية مصادق عليها مسبقًا ولا تتطلب أي تفاعل من جانب المستخدم. بمعنى آخر، هذه الثغرة الأمنية هي Wormable، وهذا يعني أن البرامج الضارة في المستقبل التي تستغل هذه الثغرة الأمنية يمكن أن تنتشر من حاسوب ضعيف إلى حاسوب ضعيف آخر بطريقة مماثلة للبرنامج الخبيث WannaCry الذي إكتسح العالم في العام 2017. بينما لم نلاحظ أي إستغلال لهذه الثغرة الأمنية، فمن المحتمل جدًا أن يعمل القراصنة الآن على تطوير البرمجيات الخبيثة الخاصة بهم والتي تستفيد من هذه الثغرة الأمنية “.

لحسن الحظ، قامت شركة مايكروسوفت بإصدار تصحيح يتعين على ملاك هذه الإصدارات من Windows تحميله وتثبيته على الحواسيب الخاصة بهم. وأوضحت مايكروسوفت أن الإصدارات الأحدث من Windows، مثل Windows 8 و Windows 10 لا تتأثر بهذا، لذلك إذا كنت تستخدم أحد إصدارات الويندوز الحديثة، فلن يتوجب عليك القيام بأي شيء من جانبك.