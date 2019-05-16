الإعلان رسميًا عن الهاتف OnePlus 7 Pro 5G، وسيكون حصريًا لشركة EE في بريطانيا

فاطمة أيت طالب - دبي - ربما تعرف بالفعل أن شركة OnePlus كشفت النقاب عن الهاتفين OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro، ولكن هذه ليست في الواقع الهواتف الذكية الوحيدة التي أعلنت عنها الشركة هذا الأسبوع، فقد قامت الشركة الصينية بإزاحة الستار رسميًا أيضًا عن الهاتف OnePlus 7 Pro 5G.

في الواقع، هذا كان متوقعًا بالنظر إلى أن الهواتف الذكية المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G بدأت بالتدفق إلى السوق بشكل تدريجي منذ بداية هذا العام، وأيضًا بالنظر إلى أن شركة OnePlus كانت قد وعدتنا في وقت سابق بإطلاق هاتف 5G في النصف الأول من هذا العام، وهذا بالفعل ما تحقق الآن من خلال الكشف عن الهاتف OnePlus 7 Pro 5G.

وكما يوحي إسمه، فالهاتف OnePlus 7 Pro 5G الجديد يأتي بنفس تصميم ومواصفات الهاتف OnePlus 7 Pro بإستثناء أنه حصل على مودم متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G بدلاً من المودم المتوافق مع شبكات 4G فقط. وعلى وجه التحديد، فالهاتف OnePlus 7 Pro 5G الجديد حصل على المودم Qualcomm X50 والذي يعمل جنبًا إلى جنب مع المعالج Snapdragon 855 لتحصل على كل الأشياء الرائعة التي وعدت بها تكنولوجيا 5G.

ومع ذلك، فلا يزال من غير الواضح ما إذا كان الهاتف OnePlus 7 Pro 5G سيحصل على نفس الخيارات التي جاء بها الهاتف OnePlus 7 Pro على مستوى الذاكرة العشوائية والذاكرة الداخلية، أو متى سيتم إطلاقه، أو كم سيكلف، على الرغم من أننا نتوقع أن يكلف أكثر بكثير من الهاتف OnePlus 7 Pro الحالي. ما هو واضح الآن هو أن الهاتف OnePlus 7 Pro 5G سيكون حصريًا لشركة الإتصالات EE في المملكة المتحدة.