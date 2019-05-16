هذه هي التحسينات التي أجرتها شركة سامسونج على هاتفها الذكي القابل للطي Galaxy Fold

فاطمة أيت طالب - دبي - تعمل سامسونج بلا كلل على تحسين هاتفها الذكي القابل للطي Galaxy Fold بعد أن أوقفت مؤقتًا خططها لإطلاقه في الأسواق عندما إتضح أنه يعاني من بعض المشاكل التي ظهرت عند وصل الهاتف إلى أيدي المراجعين. والآن صدر تقرير من كوريا الجنوبية يتحدث عن التحسينات التي حصل عليها الهاتف Galaxy Fold.

يبدو أن الشركة قد قامت بحل كلتا المسألتين الرئيسيتين اللتين تم الإبلاغ عنهما، وهما قدرة بعض العناصر الخارجية مثل الأوساخ والغبار والرمل وما إلى ذلك على الوصول إلى المفصل والإلتصاق بأسفل الشاشة، مما يتسبب في ضرر دائم؛ وكذلك مشكلة إزالة الطبقة الواقية المثبتة على الشاشة لأنها تبدو وكأنها واقي بلاستيكي للشاشة، مما يؤدي إلى تلف الشاشة أيضًا.

تم حل المشكلة الأخيرة من خلال قيام سامسونج بدس حواف واقي الشاشة في جسم الهاتف. لذا الآن، حتى لو كنت تريد إزالة واقي الشاشة هذا، فلا توجد نقطة بداية تتيح لك القيام بذلك بسهولة. نأمل أن يقترن هذا الحل بتحذير كبير في العلبة يحذر المستخدمين من إزالة الطبقة الواقية في الأعلى لأنه من شأن ذلك أن يؤدي إلى تلف الهاتف الذي تم شراؤه حديثًا مقابل 1980 دولار أمريكي.

Advertisements

في الوحدات الأولية التي تم إرسالها إلى المراجعين، لم يتم دس حواف الطبقة الواقية في هيكل الهاتف، لذلك كان إزالتها بالأظافر أمرًا غاية في السهولة.

بالنسبة لمشكلة المفصل، فقد قيل بأن شركة سامسونج تعمل على تقليل الفجوة بين الجزء العلوي والسفلي من المفصل لمنع دخول المواد الخارجية، ولكن هذا الحل لن يضمن بنسبة 100٪ عدم تراكم بعض الغبار أو الوبر داخل الجهاز، ولكن ينبغي أن يقلل من فرص مع ذلك.

من الواضح أنه فيما يتعلق بالجيل التالي من الهاتف Galaxy Fold، فإن شركة سامسونج بحاجة إلى إعادة التفكير في تصميم المفصل للتأكد تمامًا من أنه لا يعاني من مشاكل المتانة هذه. إذا نظرت إلى Galaxy Fold على أنه مجرد هاتف ” تجريبي ” من نوع ما كما حدث مع Galaxy Note Edge، فقد تتسامح مع مثل هذه العيوب، ولكن إذا نظرت إليه كجهاز فخم يكلف 2000 دولار تقريبًا، فليس كثيرًا.