شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يتيح لأصحاب الحسابات "المقفلة" استعادتها مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إغلاقها لمدة عام، سمحت شبكة التغريدات المصغرة "تويتر" أخيرا لعدد من المستخدمين الذين تم تجميد حساباتهم، باستعادة السيطرة عليها مرة أخرى.

ووفقا لما نشره موقع gadgetsnow الهندى، فقد تم تجميد الحسابات التى أنشأها الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا بسبب قانون حماية البيانات العام (GDPR) الذى دخل حيز التنفيذ فى 25 مايو من العام الماضى، والذى ينص على ألا يقل عمر الموافقة على استخدام الخدمات عبر الإنترنت عن 13 عام.

وأغلق تويتر عدد من الحسابات بسبب قيود السن، كما أدت هذه العملية إلى إغلاق حسابات المستخدمين الذين قالو أنهم أصبحوا كبارا بما يكفى لاستخدام خدمات تويتر بشكل قانونى.

Advertisements

وقالت الشركة فى بيان لها :" "بدءًا من اليوم، سنرسل بريدًا إلكترونيًا إلى المؤهلين لاستعادة فتح حساباتهم مع تفاصيل حول كيفية فتح حسابك مرة أخرى"، وسيتم إرسال رسائل البريد الإلكترونى فى مجموعات، لذلك فقد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تصل الرسالة إلى كافة المستخدمين.

يذكر أنه أصبح الهاشتاج #TwitterLockOut حدث شائع فى العام الماضى على تويتر ونادى خلاله المستخدمين بإعادة حسابتهم إليهم، وذلك عقب إيقافها من قبل الشركة.