شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تختار اسم برنامج القمر الجديد.. اعرفه ايه هو وعلاقته بأبولو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد نصف قرن من إرسال ناسا روادا إلى القمر فى إطار مشروع أبولو، تعمل وكالة الفضاء الآن على عملية هبوط جديدة تشمل رواد من الذكور والإناث على سطح القمر.

ووفقا لما ذكره موقع "space" العلمى، كشف مدير ناسا جيم بريدنشتاين عن اللقب الجديد لمهمة القمر " Artemis" والتى تعود إلى اسم أخت الآله أبولو ليكون هناك علاقة بين المهمتين فى التسمية.

وقال بريدنشتاين فى إشارة إلى الأساطير اليونانية "اتضح أن أبولو كانت لديه أخت توأم، أرتميس، وتصادف أنها إله القمر"، مضيفا " اعتقد أنه من الجميل جدًا أن يقوم برنامج Artemis بعد مرور 50 عامًا على نقل أول امرأة إلى القمر".

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