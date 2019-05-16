تكنولوجيا: ناسا تختار اسم برنامج القمر الجديد.. اعرفه ايه هو وعلاقته بأبولو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد نصف قرن من إرسال ناسا روادا إلى القمر فى إطار مشروع أبولو، تعمل وكالة الفضاء الآن على عملية هبوط جديدة تشمل رواد من الذكور والإناث على سطح القمر.
ووفقا لما ذكره موقع "space" العلمى، كشف مدير ناسا جيم بريدنشتاين عن اللقب الجديد لمهمة القمر " Artemis" والتى تعود إلى اسم أخت الآله أبولو ليكون هناك علاقة بين المهمتين فى التسمية.
وقال بريدنشتاين فى إشارة إلى الأساطير اليونانية "اتضح أن أبولو كانت لديه أخت توأم، أرتميس، وتصادف أنها إله القمر"، مضيفا " اعتقد أنه من الجميل جدًا أن يقوم برنامج Artemis بعد مرور 50 عامًا على نقل أول امرأة إلى القمر".
وبدأ العمل على برنامج Artemis، بما فى ذلك صاروخ نظام الرفع الثقيل لنظام الإطلاق الفضائى وموقع الدخول إلى القمر، عندما وقع الرئيس دونالد ترامب تقرير سياسة الفضاء رقم 1 فى عام 2017، حيث وجه ناسا للعودة إلى القمر.
بعد ذلك بعامين، فى مارس 2019، قام نائب الرئيس مايك بينس بتعريف البرنامج من خلال الإعلان عن موعد نهائى مدته خمس سنوات لأول هبوط على سطح القمر، وقال إن مهمة 2024 يجب أن تهبط على سطح القمر بكلا من نساء ورجال من الرواد".
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