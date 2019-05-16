شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تؤجل إطلاق صاروخ يحمل أقمارا صناعية لتشغيل الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجلت سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك إقلاع الصاروخ (فالكون 9) الذي كان مقررا ليل الأربعاء (بتوقيت الولايات المتحدة) حاملا أول مجموعة من الأقمار الصناعية لتشغيل خدمة ستارلينك الجديدة للإنترنت. وعزت الشركة القرار إلى الرياح الشديدة فوق موقع الإطلاق في فلوريدا.

وقالت سبيس إكس إنها حددت موعدا جديدا لمهمة الإطلاق في الساعة 10:30 مساء بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) اليوم الخميس من قاعدة كيب كنافيرال.