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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل ومايكروسوفت وأبل تطلق تحديثات لإطلاق ثغرة ZombieLoad بأجهزة إنتل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجد نفس فريق الباحثين الذين اكتشفوا ثغرات Intel Specter و Meltdown فى معالجات شركة إنتل مشكلة جديدة مع رقائق الشركة، ويقولون إن المشكلة المسماة ZombieLoad ، تؤثر على جميع أجهزة الكمبيوتر والخوادم التى تعمل مع شرائح إنتل.
وأبلغ الباحثون بالفعل شركة إنتل وغيرها من البائعين، ويتم إصدار تصحيحات الأمان الآن، وصححت الشركة بالفعل العديد من معالجاتها الحالية، وأصدرت رمزًا مصغرًا من شأنه تصحيح بعض المعالجات.
ومن بين شرائح إنتل المعرضة للخطر حسبما ذكرت الشركة ، معالجات Xeon و Broadwell و Sandy Bridge و Skylake و Haswell chips و Kaby Lake و Coffee Lake و Whisky Lake و Cascade Lake و Atom و Knights .
وصنفت Intel المشكلة بأن خطرها "متوسط"، أصدرت شركات تصنيع أجهزة الكمبيوتر أبل ومايكروسوفت أيضا تحديثات، وهو ما فعله أيضا صناع المتصفحات جوجل وموزيلا.
يتيح عيب ZombieLoad للمتسللين رؤية أشياء مثل سجل المتصفح أو محتوى موقع الويب أو مفاتيح المستخدم وكلمات المرور أو الأسرار على مستوى النظام، مثل مفاتيح تشفير القرص. بمعنى آخر ، قد يعطى المتسللين المفاتيح الحرفية للأسرار المحجوبة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
ويوضح متحدث باسم شركة Intel أن الشركة تدرك جيدًا بالفعل هذه الثغرة الأمنية الجديدة".
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