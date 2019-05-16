شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ترجمة جوجل تحصل على أهم تحديث لها منذ سنوات.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أن خدمة ترجمة جوجل Google Translate توفر ميزة الترجمة عبر الكاميرا، إلا أن هذه الميزة ينقصها الكثير من الأمور، وهو الأمر الذى جعل جوجل تطرح تحديث جديد لها وذلك وفقا لما نشره موقع phonearena الهندى.

ورغم أن ميزة الكاميرا لا تزال قابلة للاستخدام وتقوم بالمهمة، لكنها أبعد ما تكون عن سهولة الاستخدام أو التعامل الذكى معا، ففى الواقع تتمثل إحدى أكبر العقبات التى تحول دون استخدام ترجمات الكاميرا فى أن المستخدم يحتاج إلى اختيار اللغات قبل بدء الكاميرا، حيث لا يوجد أى اكتشاف تلقائى للغة، وهو ما يعد أمرا مزعج، حيث لا توجد طريقة لتغيير المصدر واللغات المستهدفة أثناء النظر من خلال عدسة الكاميرا.

لكن أحدث تقرير كشف عن وجود تسريبات تشير إلى ترقية كبيرة قادمة إلى التطبيق فى المستقبل القريب، والتى تتضمن "جودة ترجمة أفضل" و "دعم لغات أكثر" ، ولكن الأهم الاكتشاف التلقائى للغة الذى يأتى إلى ترجمة الكاميرا.

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ففى الوقت الحالى، يحتاج المستخدمون إلى تحديد المصدر واللغة مسبقًا، ثم تشغيل الكاميرا، والتقاط صورة، وتحديد الضوء على النص الذى يريدون ترجمته، لكن فى المستقبل، ستكون هذه العملية أكثر بساطة، أولاً سيتمكن Translate من اكتشاف مصدر اللغة تلقائيًا بمجرد توجيه الكاميرا إلى نص، وستكون لديك القدرة على تحديد اللغة.

ثانياً تعمل Google على ميزة "فورية" للواقع المعزز من شأنها أن تترجم أى نصوص على الفور وتعرضها كما لو كانت مكتوبة باللغة المستهدفة بينما يقوم المستخدم بتحريك عدسة الكاميرا.